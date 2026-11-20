Este viernes, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, cuestionó la reducción de fondos aprobada por el Senado en el marco del Presupuesto 2027 para el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, iniciativa vinculada a la conocida “Ley Cholito“.

Las críticas surgen luego de que la Cámara Alta respaldara una disminución cercana al 58% en comparación con los recursos asignados el año anterior.

Originalmente, la propuesta contemplaba un recorte del 86%, es decir, de los $3.634 millones entregados en 2026 a cerca de $514 millones para el próximo presupuesto. No obstante, durante el debate legislativo se aprobó por 21 votos a favor y 11 en contra una indicación que permitió elevar la cifra a aproximadamente $1.514 millones.

Pese a las modificaciones incorporadas, estas deberán ser ratificadas por el Senado el próximo lunes 23 de noviembre.

La reacción de Alessandri: ¿Para qué le vamos a causar un daño a las próximas generaciones?

En diálogo con T13 En Vivo, Alessandri advirtió sobre los efectos sanitarios que podría provocar una disminución presupuestaria en las comunas .

“Queremos respeto, queremos vida sana, no queremos un problema de salud pública con los perros abandonados que ya tenemos hartos y, además, cuidado responsable de mascotas”, sostuvo Alessandri.

En esa línea, el líder de la ACHM alertó que las comunas deberán asumir el déficit con fondos propios si buscan asegurar la continuidad de las prestaciones veterinarias y comunitarias.

Explicó que “si vamos a disminuir el presupuesto, lo más probable es que tengamos que adaptar recursos propios municipales en esto donde hay una ley y no puede seguir Chile teniendo leyes sin financiamiento”.

“Entonces, ¿para qué le vamos a causar un daño a las próximas generaciones, a los niños, a los adultos mayores que tienen mascotas y no les vamos a poder prestar un servicio? Que hoy ya lo estamos prestando”, continuó.

En ese sentido, Alessandri distinguió entre la necesidad de perfeccionar la normativa vigente y el recorte aplicado en la Ley de Presupuestos.

“Una cosa es esa, otra cosa es que modifiquemos la ley, mejoremos las partes que tenemos con un vacío, porque también hemos conocido de perros callejeros que muerden niños, hemos conocido casos en el norte, sobre todo de perros callejeros en basurales que han matado personas. Le hablamos sobre eso y veamos una solución a esos perros”, enfatizó.

“Pero hoy día no le disminuyamos todos los recursos del 26%, 86% o 58% a una ley que ha dado resultado“, concluyó Alessandri.