(CNN) — Las agencias de seguridad de EE.UU. están advirtiendo a las aerolíneas comerciales, empresas de carga aérea y aeropuertos de todo el país sobre mensajes públicos recientes de terroristas que instan a realizar ataques similares al intento de secuestro ocurrido en septiembre, protagonizado por el piloto de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv.

El jueves, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) enviaron conjuntamente un informe informativo a miembros de la industria de la aviación, indicando que afiliados a Al Qaeda y partidarios del grupo terrorista “han difundido múltiples mensajes elogiando el intento de secuestro y alentando ataques similares contra intereses percibidos de EE.UU., Israel y la comunidad judía”, según una copia del informe obtenida por CNN.

No existen amenazas específicas y creíbles en curso, dijo a CNN una fuente policial, añadiendo que los funcionarios de seguridad comparten habitualmente con el sector privado información preocupante detectada por la comunidad de inteligencia de EE. UU.

El FBI declinó hacer comentarios. CNN se ha puesto en contacto con la TSA para solicitar declaraciones.

El aviso se produce antes de la semana de mayor actividad de viajes del año. La AAA prevé que unos 6 millones de personas viajarán en vuelos nacionales dentro de EE. UU. entre el 24 y el 30 de noviembre.

Los recientes mensajes del grupo terrorista “reiteran narrativas de larga data de Al Qaeda que animan a los partidarios a aprovechar el acceso a la aviación, eludir las medidas de seguridad y llevar a cabo ataques utilizando aviones comerciales”, señaló el informe dirigido a la industria de la aviación.

El informe presentó varios ejemplos de mensajes públicos recientes, emitidos por líderes y medios afiliados a Al Qaeda, que celebraban el intento de secuestro.

Varios mensajes han “elogiado el intento de secuestro del vuelo de Flydubai como un modelo para eludir las medidas de seguridad y han animado a los partidarios a emular el ataque y atacar intereses estadounidenses y judíos en todo el mundo”, indicó el informe.

En septiembre, un piloto de un vuelo de Dubái a Tel Aviv fue detenido tras apuñalar con un hacha al otro piloto en la cabina, en un aparente intento de estrellar el avión, según declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

A pesar de estar herido, el piloto atacado se defendió y “logró evitar un desastre como el del 11 de septiembre”, dijo Netanyahu a CNN.

Fuentes señalaron que el atacante, Hamam al-Hammami, tenía imágenes de contenido terrorista en sus redes sociales.

“Aunque históricamente los individuos inspirados por organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) no se han movilizado hacia la violencia directamente en respuesta a los llamados a la acción de dichas organizaciones”, señalaba la advertencia del jueves a la industria de la aviación, “han demostrado capacidad para movilizarse rápidamente y con poco o ningún aviso previo”.

El informe destacó que los recientes elogios al intento de secuestro del vuelo de Flydubai por parte de afiliados terroristas, así como las hostilidades en curso en Oriente Medio, “podrían exacerbar los agravios existentes contra Estados Unidos” y movilizar a simpatizantes terroristas hacia la violencia.

El informe también incluía una serie de posibles indicadores de que alguien podría estar planeando un ataque —señales ante las cuales el sector aéreo debería mantenerse alerta— y animaba a los responsables del ámbito de la aviación a ponerse en contacto de inmediato con las fuerzas del orden si surgía alguna inquietud.

Entre esas posibles señales de alerta figuraban: personas que intentaban eludir los procedimientos de seguridad; individuos que, sin una razón profesional legítima, solicitaban al sector aéreo información detallada sobre las operaciones de vuelo y los protocolos de seguridad; personas que expresaban un “fuerte deseo de manipular equipaje específico” sin ayuda; así como la desaparición inexplicable de artículos tales como radios de las aerolíneas, tarjetas de acceso y uniformes.