(CNN Brasil)- El expresidente Jair Bolsonaro fue internado con un cuadro de “dolor y distensión abdominal” este viernes, de acuerdo con un boletín médico divulgado por el equipo responsable.

Según el documento, el exmandatario está aguardando la “realización de exámenes e investigación diagnóstica”.

A CNN, los médicos de Bolsonaro informaron que no hay previsión de alta por el momento. El expresidente está acompañado de su hijo, el senador electo Carlos Bolsonaro, ya que la ex primera dama, Michelle Bolsonaro, no se encuentra en Brasil.

A través de las redes sociales, ella anunció que retornará al país durante la madrugada, y pidió: “Que Dios nos ayude y que no sea nada grave”.

Revisa lo que dice el comunicado médico:

“El hospital DF Star informa que el expresidente de la República Jair Messias Bolsonaro ingresó el día de hoy con un cuadro de dolor y distensión abdominal. En este momento se encuentra internado para la realización de exámenes e investigación diagnóstica”.

Cabe recordar que Bolsonaro dejó su casa en el Jardim Botánico, donde cumple arresto domiciliario, y fue escoltado a la unidad hospitalaria por la Policía Militar del Distrito Federal (PMDF) durante esta jornada.

El expresidente llegó al DF Star a las 16:30 y se encuentra internado para la realización de exámenes complementarios y aclaración diagnóstica.

De acuerdo con relatos hechos a CNN, el equipo médico que acompaña al expresidente evalúa si necesitará pasar por una intervención quirúrgica.

El cardiólogo Brasil Caiado está en Brasilia y se encuentra acompañando a Bolsonaro. El también cardiólogo Leandro Echenique, que suele monitorear la salud del expresidente, va en camino a la capital para unirse al equipo que lo evaluará.

Caiado señaló que el expresidente fue medicado y se encuentra en observación tras haber sido internado con un cuadro de dolor y distensión abdominal. Según el médico, no hay previsión de alta.