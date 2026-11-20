La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a la continuidad del programa “Yo Elijo Mi PC” tras las críticas transversales luego de que no se contemplaran recursos para este en el Presupuesto 2027 del Gobierno.

La secretaria de Estado reveló a Emol que desde el Gobierno buscarán introducir cambios en el programa enfocados en su uso pedagógico.

Arzola explicó que la reincorporación de los $35 mil millones para las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicación (TIC) de Junaeb se acordó con el compromiso de “avanzar en lo que es la formación digital de los profesores para justamente darle un cumplimiento a los objetivos pedagógicos que pueda tener la entrega de los computadores”.

En esa línea, explicó que la reformulación del programa sería en 2028 y que será trabajada además con el Congreso, en especial con la Comisión de Educación del Senado.

Sostuvo que las modificaciones a “Yo Elijo Mi PC” tendrán como objetivo buscar maneras para que el programa tenga propósitos, “que se implemente bien y logre tener el impacto que uno espera con recursos públicos”.

Cabe recordar que, tras acordarse la reposición del programa, el Senado logró un acuerdo transversal para destrabar la partida de los recursos del Ministerio de Educación contemplados en el Presupuesto 2027.