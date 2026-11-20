(EFE)- Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes la región peruana de Junín, limítrofe con el departamento de Lima, donde también se sintió, sin que, hasta el momento, se reporten daños personales o materiales, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
El movimiento telúrico se presentó a las 19:09 horas (00:09 hora GMT), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, y a una profundidad de 127 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El evento sísmico alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli, por lo que fue percibido entre “un poco fuerte” en las zonas cercanas al epicentro, anotó el Indeci, aunque también se sintió de forma moderada en Lima.
Perú, que está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, reportó entre enero y mediados de este mes unos 790 movimientos telúricos, según datos del IGP.
El último terremoto devastador en el país andino se registró en agosto de 2007 en la región de Ica, donde un sismo de magnitud 7,9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales.
De acuerdo con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), el sismo no reúne las condiciones “necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
SHOA indica que las características del sismo magnitud 6.9, localizado 122 km al NE de Chancay, Perú; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
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— SENAPRED (@Senapred) November 21, 2026
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