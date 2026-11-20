Durante la tarde de este viernes se reportó un grave accidente en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío, que terminó con el fallecimiento de dos personas y otra herida de gravedad.

Según la información preliminar, las víctimas estaban realizando labores de reparación en un barco de pesca artesanal en el sector de Caleta Infiernillo, en el Puerto San Vicente.

La estructura cedió por motivos que aún se investigan y las víctimas fueron aplastadas por la embarcación, según lo que confirmó la Armada a través de un comunicado. De esta forma, dos habrían fallecido al instante y la tercera quedó lesionada de gravedad.

“Se recibió un llamado informando sobre un accidente ocurrido en Caleta Infiernillo, en un terreno particular donde se desarrollan trabajos de construcción de embarcaciones (…) Tras recibir la alerta, personal de Policía Marítima se desplazó de inmediato al lugar, verificando el volcamiento de una lancha que se encontraba en construcción, la cual aplastó a tres personas“, informaron.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Las Higueras de Talcahuano, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) concurrió junto con personal del Ministerio Público al lugar de los hechos.

Además, indicaron que “el accidente ocurrió en un terreno particular, identificado como una ocupación ilegal“.

“Ante estos antecedentes, se remitirá la información correspondiente al Ministerio Público y a la Inspección del Trabajo, para los procedimientos e investigaciones que correspondan, conforme a sus competencias”, añadieron.

De acuerdo con los antecedentes, las víctimas fatales serían una de nacionalidad chilena y la otra extranjera.