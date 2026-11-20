Durante la noche de este viernes se reportó un sismo de magnitud 5,0 en la comuna de Calama, en la Región de Antofagasta.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN), el temblor se percibió a las 22:24 horas de esta jornada y se originó a 33 kilómetros al noreste de Calama.

El movimiento telúrico se da luego de que un sismo de magnitud 6,7 sacudiera la región peruana de Junín, que limita con Lima. Si bien preliminarmente se estimó en 6,9, posteriormente se ajustó a 6,7.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó que ambos temblores puedan provocar un tsunami en las costas de Chile.

“SHOA indica que las características del sismo magnitud 5.0, localizado 37 km al NE de Calama; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, detalló el comunicado.