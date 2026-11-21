(EFE) — La expansión de los centros de datos asociados a la inteligencia artificial enfrenta una creciente resistencia en Estados Unidos, debido a las preocupaciones de distintas comunidades por el consumo de electricidad y agua, las consecuencias ambientales y el posible incremento de las cuentas de servicios básicos.

El rechazo a estas instalaciones también quedó reflejado en las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, cuando votantes de al menos 38 jurisdicciones se pronunciaron contra proyectos de este tipo o respaldaron medidas para limitar su desarrollo.

En medio de este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su administración buscará impedir que las compañías nacionales desarrollen centros de datos fuera del territorio del país.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en la Casa Blanca, el mandatario fue categórico respecto de la ubicación de estas infraestructuras.

“No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país”, afirmó.

Trump busca evitar que industrias estratégicas se trasladen al extranjero

El jefe de Estado fundamentó su postura en las consecuencias que, a su juicio, ha tenido la deslocalización de sectores relevantes para la economía estadounidense.

En ese contexto, recordó lo ocurrido con la producción de semiconductores y otras actividades industriales que trasladaron parte de sus operaciones a otros países, situación que vinculó con una pérdida de competitividad de Estados Unidos.

Trump también destacó la gestión del secretario de Comercio, Howard Lutnick, particularmente por su participación en el acuerdo mediante el cual el Gobierno estadounidense adquirió acciones de Intel, compañía dedicada a la fabricación de semiconductores.

Al referirse al secretario, el presidente lo calificó como “un excelente hombre de negocios, un empresario nato”.

Cuestionamientos al secretario de Comercio y relación con China

Las declaraciones presidenciales coinciden con las críticas que enfrenta Lutnick por parte de legisladores y otros sectores, quienes han cuestionado la tardanza en aplicar sanciones contra Megaspeed, empresa tecnológica relacionada con el escándalo de Nvidia.

A ello se suman los reparos por la demora en implementar regulaciones más exigentes sobre las posibilidades de China de acceder a centros de datos ubicados fuera de Estados Unidos.

El pronunciamiento de Trump ocurre, además, después de su visita al país asiático, donde sostuvo un encuentro con el presidente Xi Jinping.

De esta manera, el mandatario reafirmó su intención de mantener dentro de las fronteras estadounidenses el desarrollo de infraestructura tecnológica considerada estratégica, mientras continúa el debate interno sobre las consecuencias de la expansión de los centros de datos.