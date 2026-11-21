Un hombre de 30 años fue detenido por Carabineros en Santiago Centro, luego de ser identificado como el presunto responsable de un homicidio ocurrido durante la noche del viernes 20 de noviembre en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

El procedimiento permitió localizar al sospechoso en un inmueble de calle Lord Cochrane, hasta donde llegó personal policial tras las diligencias realizadas para establecer su paradero. El sujeto había abandonado a pie el lugar del crimen y actualmente permanece bajo custodia en la 13.ª Comisaría de La Granja, a la espera de su formalización.

La investigación se concentra en un ataque con hacha que terminó con la muerte de un joven de aproximadamente 25 años, quien mantenía una relación de convivencia con la expareja del detenido.

Una medida cautelar vigente y antecedentes de violencia

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el imputado tenía una orden de alejamiento vigente debido a denuncias anteriores por violencia intrafamiliar (VIF).

La mujer relató a los funcionarios policiales que su expareja mantenía comportamientos agresivos asociados a los celos y que anteriormente se había presentado en la vivienda para protagonizar situaciones similares.

Sobre estos antecedentes, el teniente Fernando Jaramillo Jorquera, de la Prefectura Santiago Sur, señaló que, según el testimonio de la mujer, “esta persona era violenta por motivos de celos constantes y no era la primera vez que había concurrido hasta el domicilio para generar este tipo de acciones”.

El funcionario también precisó que las circunstancias y motivaciones específicas del homicidio forman parte de las diligencias investigativas.

Cómo ocurrió el ataque en La Granja

El episodio se registró cerca de las 21:30 horas, en las inmediaciones del pasaje Vasco de Gama con Cristóbal Colón, cuando el acusado acudió caminando a la residencia de su expareja.

Según la información policial, el hombre pretendía visitar a las hijas menores de edad que ambos tienen en común. Sin embargo, la mujer rechazó su ingreso debido a la restricción judicial que pesaba sobre él.

La situación derivó en un enfrentamiento verbal, ante el cual intervino la actual pareja de la mujer para protegerla. Fue entonces cuando el imputado habría utilizado un hacha que llevaba oculta entre sus prendas para agredir al joven.

El teniente Jaramillo explicó que, al producirse la intervención, el agresor “saca desde sus vestimentas un hacha, ocasionándole diversas lesiones, las cuales le produjeron el fallecimiento de forma inmediata en el lugar”.

La víctima recibió múltiples golpes en la cabeza y murió producto de la gravedad de las heridas.

Cuando Carabineros llegó al sitio del suceso, encontró al hombre sin vida en la vía pública, mientras su pareja permanecía junto al cuerpo.

Investigación del homicidio

Tras la captura del sospechoso, Carabineros confirmó que las tres personas involucradas son adultas de nacionalidad chilena.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios Sur quedó a cargo de las diligencias destinadas a esclarecer la secuencia de los acontecimientos y establecer las circunstancias del crimen.

En tanto, el detenido permanece a disposición de la justicia para enfrentar la correspondiente audiencia de formalización.