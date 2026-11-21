El retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (Ind.-PPD) y Fidel Espinoza (PS), quienes participaban en la gira presidencial por Asia, desató una controversia en el Senado durante la discusión del Presupuesto 2027.

La situación escaló luego de que Órdenes denunciara que no había autorizado la revocación de su permiso ni firmado el documento presentado para ese trámite.

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio para esclarecer una eventual falsificación de firmas o suplantación de identidad. Además, la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella contra el senador Juan Luis Castro (PS) y quienes resulten responsables, que este sábado fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

En este contexto, en entrevista con La Tercera, el senador Castro abordó lo ocurrido y explicó que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, planteó retirar los permisos luego de que se modificara el orden de votación en la Cámara Alta.

Al respecto, el parlamentario relató que “yo llego al escaño, y estaba a mi lado Paulina Vodanovic (presidenta del PS), quien me dice que acaban de alterar el orden de votación y se va a empezar por el último. Que se tiene que votar el endeudamiento fiscal y que hay problemas de quórum suficientes, qué sé yo. Entonces (Paulina) me dijo que habló con el coordinador administrativo de la bancada, Javier Sánchez, para que vea esto y tendríamos que revocar los permisos de los que están afuera”.

Posteriormente señaló que “me quedé un poquito sorprendido de la situación que se estaba produciendo, es decir, la mesa avanzaba en la votación. Y me dirijo al comité socialista y le señalo al coordinador si era efectivo que Paulina Vodanovic le había dicho esto. Me dijo que sí, que lo estaba revisando. Le digo bueno, procede a tramitar entonces, bajo las reglas del juego que son, obviamente, la consulta respectiva a los propios interesados”.

“Por la noche me comunico con Ximena Órdenes a través de mensajería, le explicó esto, y me dio la impresión de que lo entendió. Me dijo que ‘podría ser algo más que un malentendido’, mandó saludos, puso un corazón en el mensaje. Quedamos tranquilos, porque esto es un tema del orden administrativo”, añadió.

En esa misma línea, aseguró que “lo sabíamos Vodanovic y yo. Y yo fui el que le indiqué al coordinador, le reiteré lo que ya le había pedido Paulina (Vodanovic), que se iniciara la tramitación del procedimiento. La tramitación requiere, como se hace por la vía administrativa, la comunicación con los interesados, para validar todo el procedimiento. Situación que aquí demoró y se me informa posteriormente que no se había consumado en el curso de la tarde. Y por eso, de inmediato, revoco lo que inicialmente se había iniciado”.