Minera Spence, de BHP, sufrió un revés en la demanda millonaria que presentó contra el sindicato de la faena. El Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta se declaró incompetente para conocer la causa, al concluir que la controversia corresponde a la justicia laboral.

La compañía exige $8.450 millones como indemnización por dos paralizaciones que califica de ilegales y que ocurrieron el 30 de junio, el 1 de julio, el 7 de julio y el 8 de julio de este año en su operación de cobre ubicada en Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta.

El tribunal acogió la excepción de incompetencia que el sindicato presentó el 30 de octubre. Con ello, declaró que el juzgado “es incompetente para seguir conociendo del asunto promovido en este juicio, debiendo ocurrirse ante el Juez competente que corresponda”.

Según el fallo, la acción indemnizatoria de la minera se sustenta exclusivamente en los perjuicios derivados de los días de paralización, que la empresa considera una huelga ilegal porque no existía una negociación colectiva reglada ni una votación conforme al Código del Trabajo, y porque no se dio aviso a la compañía ni a la Inspección del Trabajo.

De acuerdo con la demanda, las paralizaciones buscaban presionar por el pago de un bono extraordinario. En la primera se ausentaron de sus labores 413 trabajadores y en la segunda otros 350, lo que suma 763 trabajadores que no se presentaron a sus turnos.

Para el tribunal, el problema de fondo es otro. “Atendiendo a la naturaleza de la acción deducida, según los hechos expuestos en la propia demanda como causa de pedir, el conflicto jurídico central consistiría en calificar la ilicitud, oportunidad o legalidad de la huelga”, señala la resolución.

El juzgado añadió que, al no existir una sentencia laboral previa que haya declarado ilegal la huelga, debería pronunciarse sobre si el sindicato infringió las normas del Código del Trabajo sobre negociación colectiva y huelga. Esa materia, según el artículo 420 del mismo código, “queda radicada en los tribunales laborales quedando vedada al juez civil”.

¿Por qué el tribunal descartó la competencia de la justicia civil?

El fallo precisa que los tribunales civiles sí serían competentes si la demanda imputara al sindicato o a sus miembros actos ilícitos ajenos al ámbito laboral. Como ejemplos menciona la “destrucción de maquinaria, daños de bienes de terceros o bloqueo violento de rutas”, casos en los que se aplicarían las normas generales del Código Civil.

Spence había defendido la competencia del tribunal civil. Argumentó que no pide declarar una práctica antisindical ni aplicar multas, sino únicamente que se le indemnice un daño patrimonial, y que ninguna ley entrega a la justicia laboral una acción de este tipo.

Si se acogía la tesis del sindicato, sostuvo, la empresa “simplemente, se quedaría sin tribunal”, lo que generaría una “inmunidad de hecho” para quien cause daños con paralizaciones ilegítimas.

El sindicato también había planteado, de forma subsidiaria, que no estaba acreditada la representación de los abogados de la minera y que debían ser demandados los 763 trabajadores que participaron en las paralizaciones. Al acoger la incompetencia, el tribunal omitió pronunciarse sobre esas excepciones.

El juzgado no condenó en costas a la compañía, porque consideró que tuvo motivo plausible para litigar.

Spence apelará ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta

La minera no da el caso por cerrado. Spence informó que discrepa de lo resuelto y que apelará ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta dentro del plazo legal.

La demanda había generado rechazo en el mundo sindical desde su presentación. La Federación de Sindicatos BHP Chile (Fesin), que respalda la defensa del sindicato, acusó a la compañía de buscar amedrentar a los trabajadores y calificó la acción como un peligroso precedente.