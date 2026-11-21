Codelco llevó a China su estrategia para sumar socios privados. La estatal busca inversionistas que la ayuden a desarrollar el cerca de un millón de hectáreas de pertenencias mineras que hoy no explota, en un intento por revertir la caída de su producción.

El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, presentó la apuesta en la Asia Copper Week, el encuentro de la industria realizado entre el 17 y el 19 de noviembre en Shanghái. La cita, organizada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), reúne cada año a mineras, fundiciones, comercializadores e inversionistas de todo el mundo. La agenda de Fontaine en Asia también contempla visitas a clientes de la compañía.

El potencial es amplio. Codelco tiene alrededor de 2,3 millones de hectáreas de concesiones de exploración y explotación, cerca del 6% de la propiedad minera nacional. De ese total, cerca de un millón de hectáreas permanece sin explotar.

Codelco busca inversionistas para desarrollar proyectos mineros

La estatal cuenta con más de 60 prospectos con potencial geológico, que se encuentran en distintas etapas de exploración. En la semana de la Bolsa de Metales de Londres, en octubre, seleccionó siete proyectos para presentarlos a inversionistas, entre ellos Mocha, Campahue y el distrito Puno-Chocal, en el norte del país.

El modelo apunta a que Codelco aporte los derechos sobre sus propiedades mineras y su conocimiento geológico, mientras que los privados pongan el capital y las capacidades técnicas. Las condiciones de cada asociación, incluida la participación de cada parte, se negociarán proyecto por proyecto.

La estrategia responde a un escenario complejo para la cuprífera. Fontaine ha reconocido que la compañía invirtió US$ 32.000 millones en los últimos ocho años, mientras su producción anual cayó de 1,7 millones a cerca de 1,2 millones de toneladas. A ello se suma la crisis por la producción inflada artificialmente en 42.100 toneladas durante 2024 y 2025.

En ese contexto, el presidente del directorio ha insistido en que la estatal no tiene los recursos para desarrollar sola sus pertenencias.

“La producción futura de Codelco va a continuar cayendo a menos que podamos realizar una acción muy amplia de asociarnos con privados”, advirtió a comienzos de noviembre. Según explicó, la empresa “no tiene capacidad de gestión, no tiene capital para hacerlo tampoco”.

Adani, BHP y otras mineras: las alianzas que impulsa Codelco

La estrategia ya muestra sus primeros avances. El 11 de noviembre, Codelco firmó un memorándum de entendimiento con Kutch Copper Limited, filial del conglomerado indio Adani, para avanzar en una alianza de exploración en el proyecto Kaburkaala, en el distrito minero de Calama.

“El memorándum demuestra la capacidad de Codelco para atraer socios de clase mundial y generar valor desde su portafolio de exploración”, sostuvo Fontaine en esa ocasión.

A ello se suman las alianzas que la estatal ya mantiene con grandes mineras. En octubre firmó con BHP un acuerdo para iniciar la exploración del proyecto Anillo, en la Región de Antofagasta. Además, desarrolla un plan conjunto con Anglo American para las operaciones vecinas de Andina y Los Bronces, tiene una asociación con Rio Tinto en el salar de Maricunga y otra con SQM en litio.

Codelco busca modificar ley que regula asociaciones mineras

Uno de los principales obstáculos, según Fontaine, es la Ley N° 19.137, que regula las condiciones en que Codelco puede incorporar terceros en pertenencias mineras que no forman parte de sus yacimientos en explotación.

El ejecutivo ha pedido modernizarla, porque considera que sus largos y complejos procedimientos desincentivan a los potenciales socios.

La búsqueda de inversionistas se da en medio de un intenso debate político sobre el futuro de la estatal. Las señales del Gobierno sobre una mayor participación privada generaron el rechazo de sindicatos y parlamentarios de oposición. Los senadores de oposición pidieron al directorio descartar formalmente la venta de activos estratégicos y la cesión del control estatal.

Fontaine ha rechazado en reiteradas ocasiones que exista un plan para privatizar Codelco. Ha precisado que las asociaciones que impulsa apuntan a nuevos proyectos y no a incorporar socios en operaciones existentes, como Chuquicamata o El Teniente.