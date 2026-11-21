Un hombre de 39 años perdió la vida tras ser baleado durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre en el Barrio Yungay, mientras se encontraba en las afueras de una cancha de futbol.

De acuerdo con información consignada por La Tercera, el hecho se registró alrededor de las 3:30 horas en Moneda con Rafael Sotomayor, en la comuna de Santiago. La víctima se encontraba con un grupo de personas, tras haber participado, presuntamente, en un encuentro deportivo.

Según antecedentes preliminares de Fiscalía, un individuo que se desplazaba en bicicleta llegó hasta el lugar, disparó en reiteradas ocasiones contra el hombre y huyó del lugar.

Tras el ataque, familiares trasladaron a la víctima hasta el Hospital San Juan de Dios; no obstante, falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas.

La investigación

Personal de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos del Laboratorio de Criminalística acudieron al sector para desarrollar las diligencias investigativas

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Eduardo Jeria, confirmó que el afectado recibió cuatro impactos de bala: dos en el tórax, uno en la muñeca y otro en el pómulo.

Por su parte, el subcomisario Joaquín Valencia, de la BH Centro Norte, detalló que en la escena se halló evidencia balística y biológica que está siendo periciada por el Laboratorio de Criminalística Central, mientras que el fiscal Jeria precisó que se resguardaron cerca de cinco casquillos balísticos.

Además, a través del análisis preliminar de cámaras de seguridad, se estableció que al menos cuatro personas compartían con la víctima al momento del hecho; por ello, la investigación prioriza ubicarlas con el fin de recabar sus testimonios.

Asimismo, el subcomisario Valencia indicó que aún no existen antecedentes suficientes para confirmar o descartar que se trata de un eventual ajuste de cuentas.