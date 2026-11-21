(EFE) — La necesidad de preservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos fue uno de los principales asuntos abordados este sábado por el papa León XIV, durante un encuentro con representantes de la Federación Internacional de Astronáutica.

En su intervención, el pontífice manifestó su respaldo a las iniciativas destinadas a impedir que las actividades desarrolladas fuera de la Tierra sean utilizadas con propósitos contrarios a la paz.

En ese contexto, expresó “la urgente necesidad de proteger el espacio ultraterrestre de cualquier tipo de uso o exploración con fines no pacíficos”.

“Comparto plenamente esta preocupación y espero que su voz reciba la atención que merece en los foros políticos y legislativos”, sostuvo.

Los riesgos del desarrollo tecnológico sin principios éticos

Durante la audiencia, el líder de la Iglesia católica también abordó las consecuencias que podría tener el avance de nuevas herramientas tecnológicas sin una orientación basada en criterios éticos.

Al respecto, advirtió que “si las tecnologías y sus aplicaciones no se rigen adecuadamente de acuerdo con los principios éticos, los riesgos para la humanidad son enormes”.

El papa relacionó esta preocupación con experiencias de la historia reciente y con el deterioro de la ecología integral a nivel mundial, fenómeno que mencionó como una muestra de las consecuencias que pueden producirse cuando el progreso no considera sus efectos sobre el planeta.

Asimismo, León XIV, quien cuenta con estudios en matemáticas, valoró el aporte de la exploración espacial a las relaciones entre países, destacando que las investigaciones científicas han permitido establecer vínculos entre personas de distintos orígenes y culturas.

En esa línea, resaltó la importancia de intercambiar conocimientos y experiencias para avanzar hacia objetivos compartidos que contribuyan al bienestar colectivo.

“Quienes estudian el espacio nos ayudan a adoptar una perspectiva más amplia del mundo. Nos invitan a contemplarlo en su conjunto y a comprender que los intereses que llevan a las personas a librar guerras y explotar la creación revelan una visión miope, a menudo marcada por los ídolos del poder y la riqueza”, afirmó.

El llamado del papa a valorar la música como instrumento de paz

En otra actividad realizada durante la misma jornada, León XIV recibió a integrantes de la Filarmónica de Viena, instancia en la que reflexionó sobre la capacidad de las expresiones artísticas para acercar a las personas.

El pontífice sostuvo que, frente a un escenario internacional caracterizado por enfrentamientos armados, desconfianza y divisiones sociales, la música permite promover relaciones basadas en la escucha y el entendimiento.

“En una época marcada por guerras y conflictos, por la desconfianza y las tensiones sociales, la música nos recuerda que los seres humanos no estamos destinados a permanecer atrapados en una competencia feroz”, señaló.

También destacó que el arte puede conectar a personas de diferentes países, culturas y creencias religiosas, al generar experiencias y emociones compartidas.

“La música nos enseña a escucharnos, a ser atentos con los demás y a buscar juntos un orden armonioso en el que cada uno encuentre su lugar”, expresó.

El valor terapéutico del arte en una sociedad tecnológica

El papa también se refirió a los beneficios emocionales que pueden aportar las manifestaciones artísticas, particularmente en un contexto marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías.

Según explicó, la música puede cumplir una función terapéutica, al permitir que las personas experimenten y expresen sentimientos como la alegría, la tristeza, la esperanza y los anhelos.

Finalmente, comparó la diversidad de instrumentos musicales con la composición de la sociedad humana, destacando que cada uno posee características y funciones propias que contribuyen al conjunto.

De esta forma, León XIV vinculó sus intervenciones de este sábado con la importancia de promover la cooperación, la convivencia pacífica y el bien común, tanto en el ámbito científico como en las relaciones humanas.