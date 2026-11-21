(EFE) — Una serie de bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos del narcotráfico se registró en el estado mexicano de Sinaloa, luego de una operación de seguridad que culminó con la captura de Fausto Isidro, conocido como “El Chapo Isidro”, identificado como uno de los principales dirigentes de la organización criminal Beltrán Leyva.

Los incidentes afectaron a los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, donde las autoridades activaron un dispositivo especial para recuperar la circulación vehicular y resguardar a los habitantes.

La situación también generó temor entre la población y obligó a suspender un encuentro de béisbol profesional que estaba programado en el estadio Kuroda Park.

Operativo militar permitió detener a tres presuntos integrantes de Beltrán Leyva

La detención se concretó durante la madrugada del viernes en Guasave, al norte de Sinaloa, aunque fue confirmada públicamente este sábado por el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

El procedimiento contó con la participación de unidades especializadas del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, además de la coordinación de organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Estados Unidos.

Junto al presunto líder criminal fueron capturados Germán, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la estructura, y José, señalado como uno de sus operadores financieros.

A través de su cuenta en X, García Harfuch reconoció el trabajo de las instituciones involucradas en el despliegue.

“Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias ‘Chapo Isidro’, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva”, escribió.

El funcionario también destacó la relevancia de las capturas para enfrentar la violencia en la región.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, sostuvo.

Cómo se desarrolló la captura de “El Chapo Isidro”

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, la intervención estuvo a cargo de fuerzas militares de élite y se ejecutó mediante una estrategia dividida en tres etapas, con apoyo de recursos tecnológicos.

Inicialmente, los efectivos ingresaron de manera sorpresiva al sector donde se encontraba el objetivo, utilizando distintas rutas terrestres para aproximarse al inmueble.

Posteriormente, los uniformados establecieron un perímetro de seguridad para impedir posibles fugas y evitar la llegada de refuerzos.

Durante esta fase, los agentes fueron atacados con disparos y explosivos, situación que derivó en el ingreso de los militares a la vivienda para concretar las detenciones.

Una vez identificados los capturados, comenzó la última etapa del procedimiento, correspondiente a su traslado fuera de la zona.

La institución explicó que “se procedió a su evacuación a Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes”.

El historial judicial del detenido y su vínculo con el narcotráfico

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Fausto Isidro mantenía una orden de aprehensión en México por delitos relacionados con la delincuencia organizada y contra la salud.

Asimismo, era requerido por la justicia estadounidense mediante una orden de extradición, debido a acusaciones de asociación delictiva para distribuir drogas en territorio de Estados Unidos.

El presunto narcotraficante también figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El detenido es identificado como líder de la organización Beltrán Leyva y aliado del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción conocida como Los Mayos, con presencia en Sinaloa.

Tras el procedimiento, las fuerzas de seguridad mexicanas mantienen su despliegue en el estado para enfrentar las alteraciones del orden público, despejar las vías bloqueadas y proteger a la población.