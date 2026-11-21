La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección contra Enel Distribución Chile y ordenó eliminar los cobros por consumos eléctricos que habían sido rechazados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a una clienta de la comuna de Renca.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la Octava Sala del tribunal estableció que la empresa deberá eliminar los montos facturados entre julio de 2024 y enero de 2025, incluidos los intereses por mora y otros recargos.

También le prohibió exigir esos pagos o suspender el suministro por dicha deuda. Las medidas deberán cumplirse dentro de tres días hábiles desde que la sentencia quede ejecutoriada.

El caso se originó tras los reclamos de una usuaria que denunció aumentos injustificados en sus cuentas de electricidad. Según expuso, sus pagos habituales no superaban los $30 mil mensuales, pero comenzaron a acercarse a $60 mil, registrando incluso una boleta de $426.750 en abril de 2024. Para julio de 2026, aseguró que mantenía una deuda acumulada de $380 mil.

La SEC acogió distintas reclamaciones y ordenó a Enel eliminar determinados cobros al no acreditarse su correcta medición. Sin embargo, la distribuidora no demostró haber cumplido las instrucciones y mantuvo su exigencia de pago.

En su defensa, Enel argumentó que los aumentos respondían a las alzas tarifarias y al consumo estacional de la clienta. También sostuvo que una revisión técnica realizada en agosto de 2025 confirmó que el medidor funcionaba correctamente.

No obstante, la Corte calificó de ilegal y arbitraria la actuación de la compañía, señalando que “ha mantenido la exigencia de pago, con intereses por mora, sobre montos cuya facturación no fue autorizada”. El tribunal consideró que esta conducta vulneró los derechos de propiedad e igualdad de la recurrente.

La sentencia también cuestionó la actuación de la SEC por no ejercer oportunamente sus facultades para exigir el cumplimiento de sus propias resoluciones. Entre otras situaciones, mencionó que el organismo tardó más de un año en resolver un recurso administrativo de Enel, pese a que la ley establece un plazo de 30 días.

Por esta razón, el tribunal dispuso remitir los antecedentes al Ministerio de Energía, para poner en su conocimiento los posibles incumplimientos de los deberes de fiscalización por parte de la SEC.