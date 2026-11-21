La Policía de Investigaciones (PDI) y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) firmaron este sábado un memorándum de entendimiento para fortalecer su cooperación frente al crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional.

La ceremonia se realizó en la Escuela de Investigaciones Policiales y fue encabezada por el director general de la PDI, Eduardo Cerna. También participaron el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, y el jefe de la Sección de División de Operaciones del FBI, Benjamin Walker.

Según Walker, el convenio crea el primer equipo especial de investigación bajo este modelo en el país. “Este acuerdo marca el establecimiento del primer equipo especial de investigación bajo este modelo en la historia de Chile y me siento sumamente orgulloso de estar aquí para celebrar este importante logro”, afirmó.

¿Qué contempla el acuerdo entre la PDI y el FBI?

El acuerdo abarca materias como el lavado de activos y sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Además, contempla el intercambio de información operacional y estratégica, capacitación en análisis criminal, inteligencia humana, técnicas investigativas y gestión de evidencias, asistencia técnica y forense, intercambios académicos y reuniones periódicas para evaluar los avances.

“Este memorándum viene a consolidar una relación histórica con el FBI que se ha mantenido desde la década de los 40, a través de nuestro mítico Departamento 50”, señaló Cerna.

El director de la PDI sostuvo que el objetivo es contar con “mayores herramientas de cooperación para enfrentar fenómenos criminales complejos y de alcance internacional”.

FBI destaca cooperación para enfrentar el crimen organizado

El representante del FBI también destacó el alcance regional de las amenazas. “Las amenazas del crimen organizado transnacional han evolucionado y no reconocen fronteras (…) Sabemos que ninguna institución, ningún país puede enfrentar eficazmente esos desafíos por sí solo”, dijo.

Cerró su intervención con un mensaje a las organizaciones criminales: “Justice will find you”, es decir, “la justicia los encontrará”.

El embajador Judd destacó el acceso a información que tendrá la policía chilena. “Lo que significa es que el PDI ahora va a poder tener la inteligencia que tiene el FBI. Y ellos van a poder elegir qué necesitan”, afirmó.

Precisó que el intercambio funcionará en ambos sentidos, de modo que la PDI también compartirá información con la agencia estadounidense.

Gobierno pone el foco en seguir la ruta del dinero

Desde el Gobierno, el ministro Martín Arrau puso el énfasis en el combate a las finanzas del crimen organizado.

“Hay una parte de esta tarea que no se ve. Es la que juega en el análisis, en la inteligencia, en la investigación paciente, y hoy especialmente en seguir la ruta del dinero. Al crimen organizado no basta con quitarle las drogas o las armas, hay que quitarle el negocio”, sostuvo.

“Este acuerdo entre la Policía de Investigaciones de Chile y el Buró Federal de Investigaciones no es una declaración de buenas intenciones. Es una decisión concreta de fortalecer capacidades”, agregó el secretario de Estado.

También pidió a los detectives que participen en el programa que lo aprendido “no se quede en un grupo pequeño, que llegue a cada brigada y a cada región”.

El memorándum se suma a la cooperación que ambas instituciones ya mantenían. En 2022, la PDI y el FBI firmaron un acuerdo de capacitación y trabajo interagencial.

En abril de este año, los gobiernos de Chile y Estados Unidos suscribieron un acuerdo de seguridad que incluyó un aporte inicial de US$ 1 millón para fortalecer a la PDI en el combate al crimen transnacional.