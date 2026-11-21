(EFE) — Las dificultades para exportar petróleo y la disminución de los ingresos en divisas han profundizado los problemas económicos de Irán, en medio de las restricciones comerciales y marítimas impuestas por Estados Unidos.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, reconoció el jueves que los obstáculos para comercializar crudo han afectado las finanzas del país y advirtió que un mayor deterioro de la economía podría desencadenar nuevas manifestaciones.

En este escenario, Teherán endureció su postura frente a Washington y aseguró que está dispuesto a adoptar acciones para poner fin al bloqueo naval estadounidense, vigente desde julio.

Irán advierte sobre posibles medidas contra el cerco estadounidense

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, cuestionó este sábado las restricciones aplicadas por Estados Unidos y las calificó como una agresión contra su país.

“Nosotros consideramos el cerco económico como un acto de guerra, es inaceptable y tomaremos todas las medidas necesarias para romperlo”, declaró el funcionario, según consignó la agencia Tasnim.

Sus palabras se conocen después de que medios iraníes de línea dura, entre ellos Fars y Kayhan, plantearan distintas alternativas para desafiar las medidas estadounidenses.

Entre las propuestas difundidas figura el envío de un convoy de buques petroleros con probable destino a China, con el objetivo de atravesar el bloqueo.

También se mencionó la posibilidad de atacar instalaciones petroleras de países del golfo Pérsico en caso de que Estados Unidos intercepte las embarcaciones iraníes. Estas opciones fueron expuestas por los medios y no corresponden a medidas cuya ejecución haya sido confirmada por las autoridades.

Las sanciones de Washington y la situación en Ormuz

Las restricciones estadounidenses comenzaron en julio con el establecimiento de un cerco marítimo contra Irán.

Posteriormente, en agosto, Washington amplió las presiones económicas mediante la operación “Paria Económico”, que contempló un endurecimiento de las sanciones e incorporó a las compañías aéreas iraníes.

A estas medidas se sumó en noviembre la creación del grupo de trabajo “Puerta de Hierro”, destinado a impedir el traslado de armamento y otros productos sujetos a sanciones a través de las fronteras terrestres de Irán.

La situación se desarrolla cuando han transcurrido casi nueve meses desde el comienzo de la guerra y persisten los incidentes en el estrecho de Ormuz, donde durante las últimas semanas se han producido nuevos intercambios de ataques y episodios que involucran a embarcaciones comerciales.

Teherán busca retomar las conversaciones mediante Catar y Pakistán

Pese al aumento de las tensiones, el Gobierno iraní manifestó que continúa dispuesto a explorar una salida negociada.

Garibabadi confirmó que existen comunicaciones con países que participan en los esfuerzos de mediación.

“Estamos en contacto con los mediadores, incluidos los cataríes”, afirmó, al abordar la posibilidad de determinar “si se le puede dar otra oportunidad a la diplomacia”.

El viceministro también informó que una delegación de Catar llegó a Irán durante la noche del viernes, aunque las gestiones diplomáticas impulsadas por ese país y Pakistán todavía no han conseguido resultados.

En septiembre, Teherán había presentado una propuesta que contemplaba reabrir el estrecho de Ormuz en siete días y reanudar las conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo. Sin embargo, la iniciativa no fue aceptada por Estados Unidos.

Posteriormente, las autoridades iraníes redujeron ese plazo a dos días.

El ministro de Exteriores, Abás Araqchí, sostuvo en una entrevista publicada este sábado por el diario Iran que la reapertura podría concretarse incluso en dos horas, siempre que Washington acceda a las condiciones exigidas por Teherán.

Entre las demandas iraníes se encuentran el fin de la guerra en Oriente Medio, la eliminación del bloqueo marítimo y de las sanciones estadounidenses, además de la liberación de los activos iraníes congelados.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló el viernes que Irán tiene interés en alcanzar un entendimiento, aunque sostuvo que las condiciones planteadas no resultan aceptables para él.

De esta manera, ambos gobiernos mantienen sus diferencias sobre los términos de una eventual negociación, mientras continúan las restricciones económicas y los incidentes de seguridad en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.