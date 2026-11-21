(EFE) — La franquicia cinematográfica de “Los juegos del hambre” continúa ampliando su historia con una nueva producción que explora los acontecimientos anteriores a las películas originales, estrenadas a partir de 2012.

Desde su llegada a los cines, las distintas entregas de la saga han acumulado más de US$3.437 millones en recaudación mundial, de acuerdo con cifras publicadas por Variety.

Uno de sus antecedentes más recientes es “Balada de pájaros cantores y serpientes”, precuela estrenada en 2023 que profundizó en la historia del presidente Snow y consiguió ingresos globales por US$363 millones, frente a un presupuesto de US$100 millones.

Ahora, la franquicia suma un nuevo capítulo con “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, cuyo estreno en Norteamérica ha registrado cifras superiores a las estimadas inicialmente por el estudio Lionsgate.

La historia de Haymitch Abernathy llega a la pantalla grande

La nueva película adapta la novela del mismo nombre escrita por Suzanne Collins y se concentra en los primeros años de Haymitch Abernathy, personaje que posteriormente se convertiría en mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

En esta entrega, el actor Joseph Zada interpreta a la versión joven de Haymitch, quien resulta seleccionado para competir en el segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La competencia presenta una particularidad respecto de las ediciones habituales de los juegos: el Capitolio determina la participación de 48 tributos, duplicando la cantidad de concursantes.

El elenco también incluye a McKenna Grace, quien interpreta a Maysilee Donner; Ralph Fiennes, en el papel del presidente Snow; Kieran Culkin, como Caesar Flickerman; Glenn Close, quien encarna a Drusilla Sickle; y Whitney Peak, como Lenore Dove.

Además, la producción incorpora apariciones especiales de tres intérpretes vinculados a las películas anteriores: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson, quienes retoman sus respectivos personajes de Katniss, Peeta y Haymitch adulto.

Estreno supera las proyecciones iniciales de Lionsgate

Según informaron este sábado los medios especializados Variety y The Hollywood Reporter, “Amanecer en la cosecha” consiguió aproximadamente US$56 millones en la taquilla norteamericana hasta el viernes.

El monto considera tanto las entradas vendidas durante esa jornada como los ingresos correspondientes a las funciones anticipadas del jueves.

La producción llegó a 4.018 salas de cine en Norteamérica, con una recepción comercial que apunta a superar las previsiones del estudio responsable de su distribución.

Inicialmente, Lionsgate proyectaba ingresos cercanos a US$85 millones para el primer fin de semana. Sin embargo, las estimaciones posteriores al estreno indican que la película podría alcanzar más de US$120 millones durante ese período.

De concretarse esa cifra, la nueva precuela superaría ampliamente las expectativas comerciales iniciales, sumando otro estreno de alta recaudación a la trayectoria cinematográfica de “Los juegos del hambre”.