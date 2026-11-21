El diputado Raúl Soto (PPD), presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, informó que el Ejecutivo aún no entrega la totalidad de los decretos solicitados por la instancia.

El acuerdo de solicitar estos antecedentes se decidió en la sesión del 17 de noviembre por orden del presidente de la comisión, esto de acuerdo con el Oficio N° AC 2/2/2026, fechado el 19 de noviembre.

Asimismo, la comisión tiene una sesión programada para este lunes 23 de noviembre a las 16:00 horas, luego de que la acusación ya fuera presentada.

A la instancia, fueron convocados el ministro Rabat y el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva. Soto afirmó que “son los principales implicados quienes han firmado estos decretos de rebaja de condena y, por lo tanto, para que den cara al país y respondan las preguntas de la comisión”.

En esa línea, advirtió que “lo que está pendiente y hasta la fecha no ha ocurrido es la entrega del listado completo y adjunto de cada uno de los decretos que ha firmado el actual gobierno en cualquier tipo de delitos respecto de aquellas materias donde no exista una orden expresa de la Corte Suprema en carácter de público pero anonimizado, resguardando la identidad de la víctima”.

“Eso es necesario para el trabajo adecuado de la comisión para transparencia, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido“, agregó.

A estas sesión se sumaron las invitaciones al exministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo y al abogado y académico de la Universidad de Los Andes, Alejandro Romero, y el actual subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

La comisión revisora está constituida por Raúl Soto (PPD), Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL) y Lorena Fries (FA),