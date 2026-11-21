Un matemático que trabaja para el gigante de la inteligencia artificial Anthropic afirma haber resuelto un “Santo Grial” de los problemas matemáticos con la ayuda de Claude, la herramienta de IA de la empresa.

Es la segunda vez en los últimos meses que una empresa de IA, o alguien vinculado a ella, afirma haber resuelto un famoso problema matemático que permanecía sin solución.

Levent Alpöge, miembro del equipo técnico de la empresa, hizo el anuncio el viernes mediante una explicación de cuatro páginas publicada en su sitio web. Afirmó creer que, al trabajar con Claude, ha encontrado una demostración de la Hipótesis de Riemann.

“Claude y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos abarcado mucho terreno en los últimos meses, pero esta vez Claude me superó con creces cerca de la meta”, escribió Alpöge. “No, Claude voló, bailó y brilló cerca de esa meta”.

Formulada en 1859, la Hipótesis de Riemann se centra en la distribución de los números primos —aquellos que solo son divisibles por uno y por sí mismos— a medida que crecen hacia el infinito.

Alpöge dijo que su descubrimiento se produjo a última hora del domingo. Envió un mensaje al CEO de Anthropic, Dario Amodei, para consultar sobre la “posibilidad de hacer el anuncio”, ya que la empresa con sede en San Francisco estaba a punto de protagonizar una gran noticia con su debut en el mercado de valores.

Un día después de la oferta pública inicial de la empresa —la más valiosa de la historia—, Alpöge reveló que había resuelto el problema que se había resistido durante más de 150 años. Anthropic no respondió a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios sobre la afirmación de Alpöge.

Alpöge publicó la demostración de la Hipótesis de Riemann, realizada junto con Claude, dentro de 17 millones de líneas de código en Lean, un lenguaje de programación que permite programar demostraciones de teoremas matemáticos. Tradicionalmente, los hallazgos ocultos en ese código se publicarían en un artículo formal, señaló Alex Kontorovich, profesor distinguido y jefe del departamento de matemáticas de la Universidad Rutgers.

“Por lo general, cuando alguien te entrega un artículo, este también es una especie de código para una demostración; tienes que leer el artículo, seguirlo tú mismo y determinar si crees en cada una de las líneas que contiene. Y, al terminar, deberías tener una comprensión profunda de por qué algo es cierto”, afirmó.

Dijo que Claude siguió ese código y confirmó que la demostración es válida.

“¿Significa eso que yo lo entiendo? Aún no. Pero la computadora es extraordinariamente exigente, mucho más que yo; así que, si logras satisfacer a la computadora, hay muchas, muchísimas probabilidades de que también me satisfagas a mí”, comentó. “Pero tengo que hacer el trabajo”.

Horas después del anuncio, la hipótesis de Riemann seguía figurando como no resuelta en el sitio web del Instituto de Matemáticas Clay. El instituto había seleccionado la hipótesis en el año 2000 como uno de los siete Problemas del Milenio y ofrecía una recompensa de un millón de dólares por su solución.

El proceso para determinar si el problema realmente se ha resuelto lleva tiempo, explicó Martin Bridson, presidente del instituto.

“Se trata de un anuncio de importancia histórica que promete una transformación radical en la percepción de lo que es posible en el esfuerzo por ampliar la comprensión humana de las matemáticas”, afirmó en un comunicado. “Pero el camino desde el anuncio de hoy hasta una verdadera comprensión será largo y difícil”.

Alpöge señaló que está “presentando al mundo un argumento completo antes de haber dominado el vasto entorno matemático que lo rodea”. Comentó que su trabajo con inteligencia artificial generó más de 250.000 páginas de contenido.

En septiembre, OpenAI declaró que su tecnología había sido clave en un avance similar relacionado con las ecuaciones de Navier-Stokes, que describen el flujo de los fluidos.

“Navier-Stokes cayó y ahora le toca a la hipótesis de Riemann”, dijo Kontorovich. “Es una especie de experiencia extracorporal: me veo a mí mismo diciendo “Sí, la hipótesis de Riemann ha sido resuelta” e intento comprender qué demonios son esas palabras que salen de mi boca”.

Anthropic protagonizó esta semana un debut espectacular en Wall Street, mediante el cual recaudó la cifra récord de US$ 81.000 millones con una valoración de US$ 1,5 billones.

Amodei ha proyectado una visión optimista del futuro de la IA, en la que esta tecnología propicia avances significativos en la investigación matemática y científica, al tiempo que advierte sobre los riesgos potenciales que conlleva.