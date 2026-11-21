Londres CNN — Catherine, princesa de Gales, se sincera sobre su experiencia con el cáncer en un nuevo documental profundamente personal que ofrece una visión poco común de la vida de la futura reina británica.

“El cáncer realmente te cambia. Cambia tu cuerpo. Te transforma físicamente. Pero hay un aspecto mucho más profundo en lo que un diagnóstico de cáncer provoca en ti”, afirma la princesa, de 44 años, en el tráiler de la película titulada Heal (Sanar).

El documental, que se estrenará en la BBC el 29 de noviembre, explora el impacto emocional y físico del cáncer, así como los desafíos de la recuperación.

“A menudo es a través del dolor como nos damos cuenta de que existe una belleza mayor más allá de él”, dice Kate en el tráiler.

La película sigue a la princesa mientras afronta el desafío “National Three Peaks” (Desafío de los Tres Picos Nacionales), que consiste en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un plazo de 24 horas.

Mientras realiza la ruta de senderismo junto a su hermano, James Middleton, Kate revela que nunca tocó la campana que tradicionalmente marca el final del tratamiento contra el cáncer.

“No toqué la campana”, comenta.

“Quizás este sea tu momento de tocar la campana”, responde James.

La princesa espera que el documental ayude a otras personas a afrontar el diagnóstico, la recuperación y la vida después del cáncer, al tiempo que fomenta un mejor acceso a una atención oncológica integral que respalde el bienestar físico y emocional de los pacientes, según informó el Palacio de Kensington.

Kate reveló públicamente su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024, dos meses después de someterse a una cirugía abdominal. Anunció que había completado la quimioterapia en septiembre de ese mismo año y confirmó en enero de 2025 que el cáncer estaba en remisión. No ha revelado qué tipo de cáncer padecía.

Todos los fondos recaudados mediante la distribución del documental se han destinado a The Royal Marsden Cancer Charity —organización que apoya al hospital donde ella recibió tratamiento— con el fin de ayudar a las personas que viven con cáncer o que ya lo han superado, según indicó el Palacio de Kensington.

La princesa ha ido retomando poco a poco sus deberes reales; esta misma semana acompañó a su esposo, el príncipe William, a la India para asistir a la ceremonia de entrega de los premios Earthshot. La pareja no había viajado junta al extranjero en misión oficial desde que Kate recibió el diagnóstico de cáncer.

Heal se emitirá en Estados Unidos a través de NBCUniversal el 30 de noviembre; posteriormente, se estrenará en Channel 9 (Australia) el 1 de diciembre y en CTV y Noovo (Canadá) el 7 de diciembre.