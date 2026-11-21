La investigación que el estado de California abrió contra Nvidia por la presunta venta ilegal de chips avanzados a China también apunta a posibles delitos penales, lo que eleva la presión sobre la fabricante de chips en medio de la peor crisis de su historia.

El fiscal general de California, Rob Bonta, envió el jueves una citación a la compañía para solicitar información. La investigación busca determinar si chips avanzados o información confidencial de Nvidia llegaron a China y si la empresa engañó a los inversionistas y al público sobre esas ventas.

En una entrevista con Bloomberg, Bonta precisó que la investigación no se limita al ámbito civil. “El marco legal básico que estamos revisando son las prohibiciones de la ley de California, tanto civiles como penales, contra engañar a los inversionistas y al público. Y hay múltiples leyes que establecen prohibiciones en ese ámbito”.

Investigación contra Nvidia podría derivar en un caso penal

El fiscal aclaró que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que aún no hay conclusiones. Sin embargo, no descartó que el proceso termine en un caso penal contra Nvidia, que también podría traer sanciones económicas.

“Podría. Depende de lo que se hizo, de lo que muestren los hechos, de quién sabía qué y cuándo, de cuál fue la intención y el estado mental, y de cuál fue la conducta, pero potencialmente podría”, afirmó.

Si la investigación concluye que la empresa infringió la ley, las sanciones podrían incluir una orden judicial que prohíba nuevas infracciones y la devolución de las utilidades obtenidas con ventas ilegales, las que podrían ser sustanciales, según Bonta.

El caso se originó en parte tras conocerse la relación del exCEO Jensen Huang con una mujer a la que funcionarios de inteligencia de EE.UU. acusan de espiar para China. Ella trabajaba en una firma con sede en Singapur que obtuvo chips avanzados de la compañía.

Sin embargo, Bonta advirtió que una eventual conclusión sobre ventas ilegales podría no tener relación con el affaire.

“Podría ser una cosa, la otra o ninguna. Por eso estamos haciendo una investigación”, explicó. El fiscal también reconoció que el proceso podría concluir que Nvidia no vendió ilegalmente chips a China ni engañó al público.

FBI y SEC también investigan a Nvidia

El frente judicial de Nvidia se amplía. El presidente Donald Trump dijo que el FBI investiga la relación de Huang con la presunta espía, mientras que el Wall Street Journal informó que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) abrió una investigación civil para determinar si las divulgaciones de la compañía engañaron a los inversionistas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también ha cuestionado a la compañía. Señaló que la investigación interna de Nvidia ayudará a determinar si la empresa fue “promiscua” en la venta de chips de alta gama que probablemente terminaron en China.

El escándalo derivó en la salida de Huang de la compañía que cofundó y desató una fuerte caída en sus acciones.

El viernes, las acciones de Nvidia se desplomaron 14,01%, hasta los US$ 125,53, y acumularon una caída de 22,92% en la semana.