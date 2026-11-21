Este sábado, una avioneta protagonizó un incidente en la vía pública en la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:40 en un condominio de Valle Casa Blanca Norte. De acuerdo con la información preliminar, la avioneta habría presentado problemas en su tren de aterrizaje.

Al lugar asistieron cuatro carros Bomberos de Ñuñoa para atender la emergencia.

Fuentes de equipos de emergencias reportan que hay cuatro personas lesionadas. Entre ellos, tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y un civil de 44 años.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se trata de una aeronave modelo C172, matrícula CC-LRA, y detalló que el incidente se produjo “en las cercanías de las inmediaciones del aeródromo Eulogio Sánchez de Tobalaba”.

Hasta el momento no se han reportado las causas del accidente.

RegionMetropolitana | Se informa que, tras suceso de aviación de aeronave C172, Matrícula CC-LRA, ocurrido hoy en las cercanías del aeródromo Eulogio Sánchez #Tobalaba, el equipo de Investigación de Accidentes Aéreos de la @DGACChile acude al lugar para realizar la investigación respectiva.

Habrían cuatro lesionados. ⚠️ Actualizaremos la información. — DGAC Chile (@DGACChile) November 21, 2026