El cantante Ed Sheeran fue captado revisando vinilos en una tienda de Providencia, en Santiago, durante la jornada de este viernes 20 de noviembre, en la antesala de sus presentaciones en el país.

Las imágenes de su visita comenzaron a circular en redes sociales a través de la cuenta de X “Ed Sheeran Access”, donde el intérprete aparece sosteniendo el álbum “Ser humano!!” de Tiro de Gracia y otros títulos nacionales.

De acuerdo con la información difundida por la misma cuenta, el músico también habría mostrado interés en discos de Javiera Mena y Los Prisioneros.

Aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre las adquisiciones concretas realizadas durante su paso por el local.

No es la primera vez que Ed Sheeran, visita el país. Anteriormente, aterrizó en territorio nacional para ser partícipe del concierto de su amigo el DJ Martin Garrix.

El intérprete se presentará este sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en el estadio Bicentenario de la Florida por su gira internacional Loop Tour 2026.

Revisa aquí los registros

‼️| Ed Sheeran at a record store earlier today in Chile ahead of his shows in Santiago this weekend https://t.co/SLsgDjcQt7 — Ed Sheeran Access (@AccessEdSheeran) November 20, 2026

📸| New pictures of Ed with a fan last night in Santiago, Chile Cr: angiehelton1 on IG https://t.co/WTjyt1nMb7 — Ed Sheeran Access (@AccessEdSheeran) November 21, 2026