(EFE) — Chile se prepara para enfrentar un complejo escenario de incendios forestales durante el próximo verano, con un despliegue de recursos que alcanza los 166 millones de dólares y que contempla medidas destinadas a prevenir y combatir la propagación del fuego.

Entre las principales acciones se encuentra la construcción de 7.000 kilómetros de cortafuegos antes de enero. Sin embargo, de acuerdo con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las precipitaciones han dificultado las labores y hasta ahora solo se han completado 2.200 kilómetros.

El operativo también considera la participación de 8.000 brigadistas y 177 aeronaves, con el objetivo de evitar emergencias de gran magnitud como las registradas durante la temporada anterior, cuando los incendios dejaron más de 26.000 hectáreas afectadas y una veintena de fallecidos en la Región del Biobío.

Una de las principales estrategias de respuesta es el denominado «golpe único», que contempla la intervención conjunta de dos aviones cisterna con capacidad de 3.000 litros cada uno y personal terrestre para contener rápidamente las llamas.

Según explicó la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, “nueve de cada diez incendios son controlados antes de superar las cinco hectáreas”.

La autoridad también destacó que, pese a que los recursos se concentran principalmente en las labores de extinción, el operativo permite proteger anualmente bienes y recursos naturales valorados en mil millones de dólares, además de evitar que el fuego afecte otras 246.000 hectáreas.

El Niño y las condiciones meteorológicas elevan la amenaza

La preocupación de las autoridades responde a las condiciones climáticas previstas para los próximos meses. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyecta temperaturas que podrían superar los 40 °C en algunas regiones, en un contexto marcado por la influencia del fenómeno de El Niño.

Este evento climático, asociado al calentamiento inusual de las aguas del océano Pacífico, modifica los patrones meteorológicos y favorece condiciones que pueden incrementar el peligro de incendios.

A ello se suma la vegetación que creció producto de las precipitaciones excepcionales registradas durante el invierno y la primavera. Con el aumento de las temperaturas y la disminución de la humedad, los pastizales y otras especies vegetales pueden secarse y facilitar la propagación de las llamas.

Baldini manifestó su preocupación por la extensión territorial de la amenaza, luego de revisar las proyecciones elaboradas por la institución.

“Nunca había visto un mapa de riesgo (de incendios) en el que todo el país aparece con riesgo alto”, afirmó.

La directora de Conaf también advirtió sobre el efecto combinado de las altas temperaturas, el viento y la acumulación de material combustible.

“Viento con temperatura y combustible es el escenario ideal. Sabemos que bastan tres días de calor para que tengamos incendios”, sostuvo.

Nueva legislación y cuestionamientos a las medidas preventivas

En paralelo al despliegue de emergencia, el Congreso aprobó durante noviembre una nueva ley de incendios, cuya tramitación se había mantenido estancada durante años.

La normativa establece cortafuegos obligatorios, sanciones económicas por incumplir las medidas preventivas y restricciones al cambio de uso de terrenos afectados por el fuego.

Pese al avance legislativo, Baldini considera que las disposiciones aprobadas no son suficientes y plantea incorporar el denominado «Botón rojo» de Conaf.

Esta herramienta permite identificar sectores donde existe una probabilidad de ignición superior al 70% y se registran vientos de al menos 20 km/h. Actualmente, su activación contempla una recomendación voluntaria para detener temporalmente actividades agrícolas y forestales.

Capacitación municipal y cooperación internacional

La preparación frente a estas emergencias también contempla el trabajo con comunidades y especialistas extranjeros, particularmente en territorios donde las viviendas se encuentran próximas a zonas de vegetación.

En ese contexto, representantes de municipios chilenos participaron recientemente en una capacitación desarrollada en la Reserva Elemental Likandes, en el Cajón del Maipo, junto a profesionales de la organización española En el Medio.

Uno de los asistentes fue Sebastián Lizama, inspector municipal de Pirque, de 27 años, quien reconoció las dificultades que enfrenta su comuna para responder a este tipo de situaciones.

“En la municipalidad tenemos mucho monte y nos falta preparación”, señaló.

Desde la organización española, Nuria Ramos identificó las áreas de contacto entre espacios habitados y terrenos forestales como uno de los principales desafíos para los equipos de emergencia.

“El gran reto al que nos enfrentamos todos los operativos del mundo es la interfaz urbano-forestal, que es donde realmente tenemos problemas”.

Por su parte, Ángel Iglesias, director de formación de En el Medio, valoró la preparación de los equipos chilenos y su coordinación durante las emergencias. No obstante, advirtió que la aparición de múltiples incendios simultáneos podría dificultar considerablemente las operaciones.

“El comportamiento (de los incendios) nos está llevando a situaciones imprevisibles y con unas dimensiones no conocidas. Es muy difícil planificar cuando todos los elementos en contra están alineados y, lamentablemente, creo que con El Niño (esta situación) se va a multiplicar”, concluyó.