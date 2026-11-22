La empresa Airbus alcanzó un acuerdo reparatorio con las familias de las víctimas del accidente de un helicóptero de la Policía de Investigaciones (PDI) ocurrido en enero de 2024 en Pichidangui, Región de Coquimbo.

El pacto permitió poner término a la persecución penal contra dos trabajadores de la compañía.

Según reveló BioBioChile, el acuerdo se concretó cuando la Fiscalía se preparaba para formalizar a un mecánico y un supervisor por cuasidelito de homicidio y lesiones. La negociación contempló un desembolso económico cuyo monto permanece bajo reserva.

El pacto fue aprobado por el Juzgado de Garantía de Los Vilos. Además, el Ministerio Público comunicó el sobreseimiento definitivo de tres ejecutivos de Airbus Chile, invocando la causal relacionada con la inocencia de los imputados.

El accidente ocurrió el 31 de enero de 2024, cuando la aeronave cayó y se incendió poco después de despegar desde el Aeródromo de Pichidangui. El siniestro provocó la muerte de las funcionarias Camila Silva Segura y Daniela Zalazar Constanzo, mientras que otros tres ocupantes sobrevivieron.

La investigación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) estableció que el helicóptero perdió sustentación por la desconexión de un eje que transmitía potencia al rotor principal. Los antecedentes apuntaron a una posible instalación incorrecta de tres pernos durante una mantención de Airbus Chile, finalizada dos días antes de la tragedia.

Como parte del acuerdo, los querellantes renunciaron a ejercer futuras acciones civiles, penales o administrativas contra los querellados.