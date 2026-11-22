La desaprobación del presidente José Antonio Kast se ubicó en un 68%, según los resultados de la última encuesta Agenda Criteria, difundida este domingo 22 de noviembre. La cifra representa una disminución de cuatro puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

En tanto, el respaldo al mandatario aumentó cinco puntos y llegó al 23%, marcando su mayor incremento desde julio. El resultado se produce después de que la semana pasada su aprobación descendiera al 18%, el registro más bajo desde que asumió el Gobierno.

Pese a esta recuperación, la evaluación negativa continúa superando a la positiva por 45 puntos porcentuales. Por su parte, quienes declararon no saber si aprueban o desaprueban la gestión presidencial alcanzaron un 9%, un punto menos que en la encuesta anterior.

Evaluación de los ministros

El sondeo también abordó el nivel de conocimiento de los integrantes del gabinete. Entre las autoridades más reconocidas figuran Ximena Rincón (80%), Jorge Quiroz (74%) e Iván Poduje (68%), seguidos por Claudio Alvarado (63%), Fernando Rabat (62%) y Martín Arrau (61%).

En contraste, Francisco Riveros (19%), Francisca Toledo (23%) y Daniel Mas (26%) registraron los menores niveles de conocimiento entre los consultados.

Por último, Fernando Rabat presentó el mayor incremento en reconocimiento público, con un avance de 34 puntos porcentuales.