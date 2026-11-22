CNN — Ha sido un año difícil para Ariana Grande. En septiembre, decidió alejarse brevemente de la vida pública al final de su gira mundial de conciertos, después de que su figura cada vez más delgada suscitara críticas. También abandonó un musical con Jonathan Bailey, lo que provocó que toda la producción se viniera abajo. Y su vida amorosa continúa atrayendo una atención y unas críticas desproporcionadas.

Sin embargo, está terminando el año con una nota positiva.

En “Focker In-Law”, Grande se une a Ben Stiller y Robert De Niro en la película más reciente de la franquicia “Meet the Parents”, que tiene 26 años, y está más que a la altura de estos íconos de la industria. Su elección para el reparto es una jugada maestra, pues a la vez renueva la saga para nuevos seguidores y la revitaliza con su inagotable carisma en pantalla.

Aunque su personaje no canta, Grande dispone de un amplio margen para seguir desarrollando y exhibiendo las dotes cómicas que perfeccionó con su interpretación nominada al premio Oscar en “Wicked” y sus tres participaciones como anfitriona de “Saturday Night Live”. La actuación es un poderoso recordatorio de lo que convierte a Grande en una artista y actriz cómica tan consumada.

“Ari es menuda, pero es una fuerza arrolladora”, dijo John Hamburg, guionista y director de la película.

Grande se entregó al proyecto con facilidad, según Hamburg, pese a que apenas era su segundo papel protagonista en un largometraje. Recordó que, durante el primer día de rodaje, tuvo que filmar un momento crucial que revelaba el lado potencialmente sociopático de su personaje. Era una escena difícil —el personaje de Grande, una exnegociadora de rehenes, siente un placer perverso al inventar una historia sobre alguien que cae desde un puente— y Hamburg dijo que se disculpó con la actriz por haberla programado tan al principio del rodaje. Pronto se dio cuenta de que no tenía nada de qué preocuparse. “Se lanzó de lleno”, dijo Hamburg en una videollamada desde Londres, donde asistía al estreno de la película en el Reino Unido. “Y yo pensé: ‘Ah, me va a facilitar el trabajo’”.

John Hamburg, en el centro, dijo que dirigir a Grande fue muy fácil gracias a su carisma en pantalla y su sentido del ritmo cómico. Atsushi Nishijima/Universal Pictures/Paramount Pictures

En “Focker In-Law”, que se estrena el día antes del Día de Acción de Gracias, Grande, de 33 años, interpreta a Olivia Jones, la nueva novia de Henry Focker (Skyler Gisondo). En un giro encantador respecto a la primera película de la saga —y un recordatorio bastante cruel de cuántos años han pasado desde su estreno en 2000—, ahora es el turno de Henry de llevar a casa a su pareja para que conozca a sus padres (interpretados por Ben Stiller y Teri Polo) y a sus abuelos (Robert De Niro y Blythe Danner). (Greg, el personaje de Stiller, constata con cierto horror que ahora es mayor de lo que era Jack, el personaje de De Niro, en la película original).

La familia se reúne en Long Island para celebrar el 80.º cumpleaños de Jack, pero Greg siente una antipatía casi instantánea por Olivia —una segura de sí misma exagente del FBI convertida en asesora de altos directivos de empresas—, pues cree que está manipulando a su pequeño de 26 años. Lo que a Greg le parece especialmente injusto —después de haber tenido que luchar durante tres películas anteriores para ganarse el respeto y el cariño a regañadientes de su suegro— es que Jack también parece estar bajo el hechizo de Olivia.

Olivia es, a la vez, el interés amoroso por el que el público debería tomar partido y la principal antagonista de Greg. El público debería apoyarla, pero sin confiar del todo en ella, una tarea difícil para cualquier intérprete. Sin embargo, Grande utiliza su baja estatura como un arma con gran eficacia, con una confianza arrolladora que deja claro que ni ella ni su personaje deben ser subestimadas.

“Tiene que interpretar todas estas facetas. Creo que realmente trabaja a fondo el arco del personaje, y luego eso se combina con una gran vis cómica”, dijo Hamburg. “Todo eso da como resultado este personaje complejo que, en mi opinión, puede ser romántico, divertido y también un poco aterrador”.

Grande, a la derecha, interpreta a la novia de Henry Focker (Skyler Gisondo) y, en una inversión de la dinámica original de “Meet the Parents”, es invitada a conocer a su familia. Atsushi Nishijima/Universal Pictures/Paramount Pictures

Una nueva dinámica

Hamburg —quien coescribió las dos primeras películas y dirigió la tercera, “Little Fockers”, de 2010— dijo que, cuando empezó a barajar ideas para retomar la franquicia, sabía que tenía que hacer algo distinto y no limitarse a enfrentar de nuevo a Greg y Jack. Le gustaba la idea de que Greg hubiera envejecido hasta asumir el papel de Jack, pero no podía decidir si sería el hijo o la hija de Greg quien llevaría a casa a una pareja. “Será una dinámica diferente de las que hemos visto antes”, dijo sobre su decisión final de presentar a Olivia, quien, en lugar de ser insegura y ansiosa como lo era Greg, “es increíblemente segura de sí misma y muy buena en muchas cosas. Y lo más importante, y lo más amenazante para Greg, es que Jack Byrnes la adora al instante”.

Ahora que este tipo de comedia de presupuesto medio y encabezada por estrellas ha quedado relegada en gran medida a los servicios de streaming, la nueva película se siente a la vez novedosa para 2026 y como un recordatorio nostálgico del tipo de comedia de enredos que convirtió a las originales en grandes éxitos. (En total, las tres películas anteriores recaudaron más de US$ 1.100 millones en la taquilla mundial). Hay muchas secuencias de humor físico en las que el personaje de Stiller puede volver a hacer el ridículo, pero en el centro hay una dinámica familiar que resulta familiar, aunque sigue siendo incómoda.

Tanto Stiller como De Niro regresaron para esta cuarta película de la franquicia, aunque el personaje de Stiller ahora es mayor de lo que era el de De Niro en la película original. Atsushi Nishijima/Universal Pictures/Paramount Picture

La esencia de la actuación de Grande es su propio carisma natural, que ha ido desarrollando desde que despuntó en Broadway en 2008, con solo 15 años. Las escenas en las que su personaje está ausente se sienten más pobres por ello, algo que, según Hamburg, el elenco y el equipo también sintieron cuando Grande tuvo que ausentarse del rodaje durante unas semanas para filmar el especial musical en vivo de “Wicked”. “Estaba muy triste. O sea, ¡la extrañaba!”, dijo Hamburg. “Le envié por mensaje una foto del set: ‘¡No está bien que no estés aquí!’”.

“Tiene esta cualidad inefable: no puedes apartar los ojos de ella y quieres conocerla mejor, pero no va a dejar que lo sepas todo sobre ella de inmediato”, añadió Hamburg. “Pensé que eso funcionaría muy bien para Greg Focker y las ideas preconcebidas que tiene sobre ella en esta historia”.