Un grupo de 63 figuras de la centroizquierda, entre ellos exministros, parlamentarios y dirigentes de distintos partidos, firmó un manifiesto en el que llaman a construir un “nuevo Compromiso Histórico” para recuperar el crecimiento económico y enfrentar la polarización política.

El documento, titulado “Existe una alternativa”, reúne firmas de militantes del Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, Partido Liberal, Partido Radical y Federación Regionalista Verde Social, además de independientes. Entre ellos figuran los exministros de Hacienda Mario Marcel y Andrés Velasco, José Miguel Insulza, Isabel Allende, Guido Girardi, Sergio Bitar, Ignacio Walker, Carlos Ominami y Vlado Mirosevic.

Los firmantes aclaran que no buscan crear una nueva coalición electoral. “No venimos a fundar una nueva coalición electoral ni a anticipar una alianza de gobierno. Aspiramos a algo más urgente y profundo: construir una comunidad que genere ideas, propuestas y acuerdos para el Chile del siglo XXI”.

Manifiesto apunta al estancamiento económico y la polarización política

El diagnóstico del grupo apunta al estancamiento económico y político del país. “La polarización, el insuficiente crecimiento económico y la creciente desafección ciudadana con las instituciones han abierto espacio a los populismos y a tendencias autoritarias que ponen a prueba nuestra convivencia democrática”, afirman.

El documento sostiene que en la última década hubo “reformas y contrarreformas” e incluso intentos de cambiar la Constitución, pero que no se resolvió lo esencial, que describen como “una conducción política capaz de asegurar el desarrollo para todos los chilenos”.

Los firmantes apelan a la experiencia de la transición, cuando fuerzas de distintas tradiciones sellaron un compromiso que permitió “la recuperación democrática, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional y la ampliación progresiva de derechos”.

Sin embargo, advierten que no se trata de “reconstruir antiguas fórmulas políticas ni de administrar los logros del pasado”.

En el plano económico, los firmantes proponen impulsar un Proyecto Nacional y una verdadera Estrategia de Desarrollo, con el objetivo de recuperar el crecimiento.

“Ni el Estado lo controla todo ni el mercado lo resuelve todo. Hay que crecer y distribuir, a la vez. Para eso necesitamos una nueva y poderosa asociación pública-privada en torno a una estrategia de desarrollo nacional”, plantean.

El texto también se refiere a la forma de llevar adelante los cambios y defiende la búsqueda de acuerdos políticos amplios frente a las transformaciones impulsadas por mayorías circunstanciales.

“Creemos en reformas que duran, no en ‘refundaciones’ que dividen. Cambios profundos, graduales y con acuerdos: lo impuesto por una mayoría circunstancial se deshace; lo construido con mayorías amplias perdura”, sostienen.

Seguridad y diálogo con la derecha democrática

El manifiesto incluye además definiciones en materia de seguridad, a la que califica como “un derecho social elemental” y una “condición para el progreso”.

En el plano internacional, el documento declara como dictaduras a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y menciona en la misma línea al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

Uno de los puntos más llamativos del documento es su apertura hacia el oficialismo. “Creemos indispensable iniciar desde ya un nuevo diálogo con la derecha democrática y con todos aquellos que sueñan ver un Chile con unidad y prosperidad”, señalan los firmantes.

“El futuro de Chile requiere más comunidad que polarización, más acuerdos que trincheras, más esperanza que resignación”, concluye el texto.