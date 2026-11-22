Este domingo 22 de noviembre, Colo Colo y Universidad Católica diputarán la edición número 190 del clásico en el marco de la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

El partido se disputará en el Estadio Monumental David Arellano, en Macul, a partir de las 18:00 horas.

El compromiso llega en el tramo decisivo del torneo con objetivos opuestos para ambos elencos.

Por un lado, el Cacique ya aseguró el título y busca celebrar su estrella número 35 ante su público, tras confirmar la continuidad del técnico Fernando Ortiz para 2027.

Los Cruzados llegan para mantener viva su pelea por el segundo puesto y el cupo directo a la Copa Libertadores 2027 (el llamado “Chile 2”).

¿Dónde ver el partido?

El clásico 190 se podrá ver en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium. La cobertura especial comenzará a las 16:00 horas.

Asimismo, el encuentro estará disponible vía streaming en la plataforma HBO Max.