La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, salió a defender el acuerdo que firmó con OpenAI, en medio de los cuestionamientos de la oposición por la protección de datos personales y de la crisis interna que enfrenta su cartera.

En una carta publicada en El Mercurio, la secretaria de Estado enmarcó el memorándum en una estrategia de “diplomacia científico-tecnológica que convierte relaciones en proyectos concretos de crecimiento”, impulsada por el ministerio durante los últimos ocho meses.

“El lunes, en San Francisco, firmamos con Sam Altman, CEO de OpenAI, un acuerdo para ampliar el acceso a modelos de IA de frontera, capacitación y desarrollo conjunto. Es una señal de que Chile quiere jugar en las grandes ligas de la innovación global”, señaló.

Lincolao responde a cuestionamientos por protección de datos

Lincolao respondió además a las críticas por una eventual dependencia de proveedores extranjeros. “No se trata de depender de tecnología ajena, estamos trabajando con distintos socios para fortalecer capacidades propias y que lo que se desarrolle aquí se quede en Chile”.

Sobre la protección de datos, el principal flanco de la polémica, la ministra fue enfática: “Adoptar inteligencia artificial no puede significar entregar los datos de los chilenos. Por eso, su protección y la seguridad de la información son un principio rector de esta estrategia, no un añadido”.

En la carta, Lincolao también destacó la firma de la Visión de Kioto junto a 16 países y el acuerdo con ElevenLabs, empresa especializada en inteligencia artificial de voz. Según la ministra, esa alianza permitirá a 185 startups chilenas acceder a tecnología de última generación.

“La economía del conocimiento está redefiniendo cómo se genera riqueza, y la IA acelera ese cambio (…) Apostamos por un crecimiento económico basado en lo que Chile tiene en abundancia: talento”, agregó.

El memorándum con OpenAI fue suscrito el 16 de noviembre en San Francisco, como parte del programa “OpenAI for Countries”, para impulsar el uso de inteligencia artificial en los servicios públicos y capacitar a funcionarios.

Los casos de uso, los recursos y las condiciones de acceso a la tecnología se definirán en acuerdos posteriores. La ministra ha sostenido que el acuerdo no implica compartir datos ni contratar servicios, y que una eventual relación comercial se haría mediante licitación.

Oposición cuestiona acuerdo y Contraloría solicita antecedentes

Sin embargo, el acuerdo generó críticas de la oposición. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó que la ministra “firma un acuerdo con OpenAI a espaldas de Chile, sin que exista claridad sobre cómo se protegerán los datos personales de las y los chilenos”.

Parlamentarios también pidieron explicar por qué se eligió a esa compañía.

La Contraloría General de la República ofició al Ministerio de Ciencia para solicitar antecedentes sobre el memorándum y le dio un plazo de 10 días para responder.

La polémica coincidió con una crisis interna en la cartera. El jueves 19 de noviembre, el presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de la subsecretaria Carolina Rossi, tras semanas de diferencias con la ministra por el despido de funcionarios.

Rossi había asumido en reemplazo de Rafael Araos, quien dejó el cargo en mayo, también por diferencias con Lincolao.