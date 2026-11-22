Un lactante de 11 meses falleció en el Hospital de Curicó luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio asociado al consumo de pasta base de cocaína, tras un incidente ocurrido en la comuna de Molina, Región del Maule.

La emergencia se registró cerca de las 14:00 horas del sábado, cuando una vecina llevó al menor hasta una unidad de Carabineros. Debido a su delicado estado de salud, los funcionarios policiales lo trasladaron al Hospital de Molina, desde donde fue derivado en ambulancia hasta Curicó.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, el niño falleció producto de la intoxicación. Según los antecedentes presentados durante la audiencia, el lactante se encontraba bajo la responsabilidad de su abuela al momento de los hechos.

La fiscal subrogante Daniela Salazar señaló que la mujer reconoció que su nieto había tomado un papelillo que contenía pasta base mientras gateaba, situación que derivó en la investigación por su responsabilidad en el fallecimiento.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía de Flagrancia instruyó su detención, procedimiento que fue ejecutado por Carabineros. Posteriormente, la mujer fue formalizada por el delito de homicidio por omisión y el tribunal determinó que permaneciera en prisión preventiva.