El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, cuestionó la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y planteó que el Gobierno debe imprimir un giro más social a su conducción económica.

“Yo creo que a Quiroz se le agotó el crédito, la línea de crédito, porque él hizo todos los cambios duros, pero ahora tiene que darle un tinte más social”, afirmó el parlamentario en el programa Mesa Central de Canal 13.

Ossandón apuntó especialmente al acuerdo alcanzado con los camioneros tras su paro. “Imagínate que después de todo lo que hizo terminó entregando no sé si 800, 900 millones de dólares a los camioneros por un paro. Esa es una pésima señal”.

Ossandón cuestiona al ministro Quiroz por alza de combustibles

El senador también criticó el alza de los combustibles. “El benzinazo fue un error inmenso. Eso mismo podría haberse hecho en forma mucho más pausada, paulatina. El ministro Quiroz, absolutamente dogmático, hizo un cambio y al final terminó dando la plata por un paro”, señaló.

Según Ossandón, el impacto del alza se siente con fuerza en sectores como el transporte. “No le puedes subir las bencinas, no sé, $500, $600 de un día para otro a todo el mundo, porque los revientas”, dijo, y mencionó a los colectiveros y a los conductores de furgones escolares, que quedaron fuera del acuerdo con los camioneros.

El parlamentario reconoció que el Gobierno recibió un escenario fiscal complejo. “Lo que hizo Quiroz era durísimo, pero era lo que había que hacer. Pero había que hacerlo en forma más social”, sostuvo.

En esa línea, agregó que el ministro siempre pone como excusa el año 2027, pero que la gente que está sin trabajo “quiere una solución ahora”.

Senador pide a Kast un cambio de estrategia en el Gobierno

Ossandón también pidió al presidente José Antonio Kast un liderazgo más firme frente a su equipo. “Vemos siempre al Presidente defendiendo a sus ministros, y la cosa es al revés. Queremos a los ministros defendiendo al Presidente, y además mostrando lo que están haciendo”.

Consultado por un eventual cambio de gabinete, el senador precisó que no le corresponde pedirlo, aunque dejó clara su postura. “Yo no soy quien para decirle al Presidente de la República que cambie ministro. Pero si yo fuera Presidente de la República, haría un cambio de gabinete, una nueva etapa, una etapa distinta”, señaló.

En ese sentido, insistió en que lo prioritario es un giro en la conducción del Gobierno: “Más que cambio de gabinete, hay que hacer un cambio de estrategia“, dijo, y añadió que Kast debe tener un mayor protagonismo en sus promesas de campaña, “que es la seguridad y el empleo”.

Sobre el caso firmas, que investiga la Fiscalía por el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, Ossandón descartó que se trate de una práctica habitual en el Senado: “Yo fui presidente del Senado y yo fui jefe de comité varios años. Nunca se ha hecho eso”.

“Me parece muy grave, pero tiene que llegar hasta el final. Pero no se ha comprobado que se haya falsificado algo”, agregó el senador, quien calificó el retiro de los permisos como “una jugarreta rasca”.