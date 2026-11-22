(EFE) — El español Carlos Alcaraz se incorporó este domingo a la lista de campeones de las Finales ATP, competición que anteriormente solo habían conquistado dos tenistas de su país: Manuel Orantes, en 1976, y Àlex Corretja, en 1998.

El murciano consiguió el título tras imponerse al alemán Alexander Zverev por 6-2 y 7-6 (7) en una final disputada en Turín, Italia, que se extendió durante dos horas y dos minutos. El resultado también permitió al español despejar las dudas sobre las molestias físicas que había presentado en el muslo izquierdo.

Durante el primer parcial, Alcaraz logró quebrar en varias oportunidades el servicio de su rival, quien no había perdido ningún juego con su saque durante el torneo. La efectividad del español le permitió quedarse con el set inicial después de 50 minutos de juego.

La segunda manga presentó mayores dificultades para el tenista de 23 años. Aunque comenzó con ventaja, Zverev consiguió recuperarse y llevó la definición al desempate. Finalmente, Alcaraz logró imponerse en el tie-break y asegurar el campeonato.

Con esta victoria, el español extendió a 14 su racha de triunfos consecutivos y sumó 1.500 puntos por conquistar el torneo de manera invicta. Además, se unió a Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic entre los jugadores que han ganado los cuatro torneos de Grand Slam y la Copa de Maestros.

Por su parte, Zverev finalizará la temporada como número uno del ranking mundial, pese a no conseguir su tercer título en las Finales ATP, competición que había ganado en 2018 y 2021.