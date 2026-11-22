Un fatal accidente de tránsito ocurrió este domingo en la Ruta 5 Sur en Chiloé, Región de Los Lagos, que dejó a seis personas fallecidas y cinco heridos, entre ellas dos menores de edad.

De acuerdo con la información de Carabineros de Chile, el hecho ocurrió alrededor de las 9:02 horas a la altura del kilómetro 1.152 de la Ruta 5 Sur cuando dos vehículos particulares colisionaron.

El hecho dejó seis víctimas fatales, entre ellas cuatro menores de edad, además de otros cinco lesionados, incluidos dos niños. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Castro.

Por instrucción del Ministerio Público, equipos especializados de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) trabajan en el lugar para esclarecer las causas del hecho.

De acuerdo a un primer reporte consignado por La Tercera, el comandante de Carabineros, Jorge Lorca, indicó que la colisión era producto de “al parecer, por una maniobra de adelantamiento”.

Tres carabineras y dos menores de edad

La institución policial confirmó además que dos funcionarias de la 1ª Comisaría de Ancud viajaban junto a dos menores de edad en uno de los automóviles involucrados, desplazándose para participar en una actividad deportiva.

Carabineros señaló que el estado de salud de las afectadas se mantiene bajo reserva.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Chiloé, Fernando Bórquez Montesinos, confirmó que los dos menores de edad se encuentran en riesgo vital.