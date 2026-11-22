(CNN En Español — CNN Chile) La salida a bolsa de Anthropic convirtió a muchas personas en multimillonarias de la noche a la mañana (y a algunas, en milmillonarias), y el momento no podría ser más delicado.

Estas personas acceden a una fortuna enorme justo cuando algunos estados ensayan distintas formas de impuestos a la riqueza, impulsados por una clase media cada vez más reducida y una creciente inquietud por la concentración de la riqueza y el poder.

La ciudad de Nueva York está a punto de aplicar un impuesto anual adicional a las viviendas caras que no son la residencia principal de nadie. Washington analiza un impuesto a los ingresos por inversiones de los hogares más ricos. Y el estado de Washington cobrará en 2028 su primer impuesto moderno sobre la renta a los hogares que ganen más de US$ 1 millón.

La Proposición 40 de California, conocida como “impuesto a los milmillonarios”, fracasó en las elecciones. Pero el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, le dijo a Politico que ese fracaso indica que un estado no puede hacerlo solo. Un proyecto de ley presentado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado ya propone un impuesto del 5% sobre el patrimonio neto de los milmillonarios de EE.UU., un tema que podría volverse explosivo en la elección presidencial de 2028.

La derrota de la Proposición 40, sumada a la repentina aparición de una nueva élite de la IA, no hizo más que abrir un debate nacional más intenso sobre cómo deberían tributar exactamente los ricos.

Menos liquidez de lo que parece

“Que alguien tenga un patrimonio de US$ 1.000 millones no significa que tenga US$ 50 millones en efectivo para pagar el impuesto”, dijo Anderson Lafontant, directora gerente de Blue Zone Wealth Advisors.

Entre los clientes de Lafontant hay empleados de empresas de IA. Según explicó, gran parte de ese patrimonio existe sobre todo en el papel. Las empresas que salen a bolsa restringen el momento en que los accionistas pueden vender sus acciones, así que un empleado puede tener poco dinero líquido hasta que las venda. (Lafontant no trabaja actualmente con empleados ni fundadores de Anthropic).

La Proposición 40 habría aplicado un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los milmillonarios que vivían en California el 1 de enero de 2026, sin contar los bienes inmuebles ni la mayoría de las cuentas de jubilación.

“Esa es justamente la idea de un impuesto a la riqueza: grava la riqueza en papel”, dijo Tom Steyer, activista climático milmillonario y excandidato a gobernador de California. Según Steyer, una persona podría pedir un préstamo con sus acciones como garantía para pagar el impuesto. Calificó la Proposición 40 de “imperfecta”, pero “mejor que nada”.

Tensiones con los ricos

Megan Lisa Jones, abogada especializada en patrimonios privados e impuestos en Holland & Knight, dijo que algunos de sus clientes se fueron de California, o hablaron de irse, en busca de tasas impositivas más favorables y para esquivar una posible Proposición 40. Lafontant también dijo que algunos de sus clientes se mudaron por motivos fiscales, aunque no necesariamente por un impuesto a la riqueza.

Ambas dijeron que sus clientes de alto patrimonio no quisieron hablar con CNN.

“Algunos de mis clientes dicen: ‘Bueno, ahora no me puedo ir, pero me voy a ir dentro de cuatro años… y todavía no soy milmillonario, así que todavía no me tengo que preocupar’. Pero si gravan a los milmillonarios, es solo cuestión de tiempo para que empiece a filtrarse hacia abajo y a gravar a todo el mundo”, dijo Jones.

Steyer sostiene que sería mejor un impuesto nacional a la riqueza, para que los ricos no sigan mudándose en busca de paraísos fiscales.

“No estoy enojado con la gente por ser rica. Es que del otro lado hay gente que está sufriendo de verdad”, dijo.

El gobernador electo de California, Xavier Becerra, calificó la Proposición 40 de “política dudosa” y dijo que el estado necesita una solución de largo plazo, no una medida por única vez.

Su vocero le dijo a CNN en un comunicado que el éxito de la Proposición 3, una medida estatal que hizo permanentes los impuestos adicionales a quienes tienen ingresos altos, demuestra que los votantes de California apoyan que se grave a los ricos.

Más allá de California

En las elecciones, los votantes del estado de Washington respaldaron el llamado “impuesto a los millonarios”, que gravará cualquier ingreso que supere US$ 1 millón. Eso significa que una pareja de cónyuges que gane más de US$ 500.000 cada uno tributaría como millonaria.

Actualmente, el estado de Washington no tiene impuesto sobre la renta. Salvo que prospere una impugnación constitucional, este impuesto del 9,9% entrará en vigor en 2028.

Por eso, Michelle Dellino, abogada de familia en Seattle, les recomienda a sus clientes pensar bien las grandes decisiones de vida.

“Algunas de esas decisiones, como casarse, firmar un acuerdo prenupcial o mudarse, no se pueden deshacer fácilmente”, dijo.

Además, algunos de sus clientes podrían recibir una factura fiscal “aterradora” cuando se consoliden las acciones de su empresa, que tributan como salario aunque el empleado no haya obtenido efectivo por venderlas.

Qué significa realmente ser rico

El aumento del costo de vida en todo el país lleva a preguntarse si ser millonario sigue teniendo el peso financiero que tenía antes. Por ejemplo, según un análisis de JanusGroup Real Estate, la mediana de precio de una vivienda unifamiliar en Seattle fue de alrededor de US$ 1,1 millones en octubre.

Lafontant dijo que en EE.UU. ganan quienes tienen activos, “y si no tienes activos, la inflación simplemente te devora”.

Si se aplica un “impuesto a la riqueza”, dijo que preferiría que se cobrara cuando la gente vende sus activos y no mientras los conserva.

A medida que la IA transforma la sociedad, Jones plantea una pregunta más amplia sobre una política fiscal estadounidense que depende en gran medida de los ingresos ordinarios.

“Si la gente ya no trabaja de la misma manera, si la IA realmente reemplaza empleos, vamos a tener otro gran desafío con nuestro sistema tributario y con cómo vamos a financiar las cosas”, dijo.