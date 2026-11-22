Durante este domingo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó la restitución de parte de los recursos del programa “Yo elijo mi PC”, tras la polémica generada por la exclusión inicial de la iniciativa en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

Cabe recordar que el Gobierno decidió excluir del presupuesto el programa que entregaba computadores a estudiantes de séptimo básico bajo el argumento de reasignar fondos en un escenario de restricción fiscal. Al respecto, la titular de Educación había afirmado que “el PC no está logrando impacto”,

En conversación con Estado Nacional, la secretaria de Estado detalló los criterios detrás de la restitución inicial de los fondos, afirmando que “era dentro del marco fiscal disponible: priorizar los recursos donde tienen un mayor retorno y donde hay un impacto más demostrado en aprendizaje“.

Bajo ese argumento, señaló que “esto no es que nosotros nos quisiéramos ahorrar recursos que nos queríamos guardar en el bolsillo, sino que esto es en el marco de estrechez fiscal: tenemos que decidir dónde poner cada peso para que tenga el mayor efecto educativo”.

La ministra sostuvo que las evaluaciones demostraban que el impacto no ha alcanzado los resultados esperados, aunque reconoció que en la discusión presupuestaria también se plantearon sus beneficios sociales.

“El antecedente que se presenta en el congreso y la opinión pública es un programa que, más allá del impacto educativo, lo que se nos dijo es que tiene un impacto social. Y por ese impacto social vale la pena reconocer y considerar la restitución de esos recursos y continuar con ese programa”, sostuvo.

La autoridad añadió que el debate en el legislativo permitió recoger un diagnóstico que el Ejecutivo decidió atender: “Yo creo que acá se pone un diagnóstico sobre la mesa: desde el Parlamento nos hacen ver que este programa sí tiene beneficios importantes que nosotros entendimos“, señaló.

Finalmente, Arzola adelantó que durante 2027 se capacitará a docentes para mejorar el uso pedagógico del equipo entregado y que el Ministerio de Educación impulsará una reformulación del programa para 2028.

“Se va a incluir también durante el año 2027 una formación de los profesores para poder darle más utilización al recurso pedagógico, al recurso tecnológico que se está entregando, y también se va a trabajar en una reformulación de este programa ya para el año 2028“, sostuvo.