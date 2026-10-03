Ministra Arzola defiende que “Yo elijo mi PC” no esté en el Presupuesto 2027: “El PC no está logrando impacto”

Esta jornada, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la decisión de excluir el programa “Yo elijo mi PC” del proyecto de Presupuesto 2027, asegurando que evaluaciones de impacto muestran que la iniciativa no ha generado efectos en los aprendizajes ni en otras habilidades de los estudiantes.

El proyecto de Junaeb, que durante 17 años ha entregado computadores a estudiantes con menos recursos, quedó fuera de la propuesta presupuestaria para 2027. El programa benefició a más de 96 mil escolares durante 2026.

En conversación con La Tercera, la secretaria de Estado explicó las razones detrás de la decisión y sostuvo que el foco del presupuesto estará puesto en aquellas políticas focalizadas en los aprendizajes.

Al ser consultada por qué se dejó fuera esta iniciativa, la autoridad argumentó que “no es primera vez que se está buscando avanzar así y esto responde principalmente a las evaluaciones, que muestran que es un programa que no ha tenido un impacto ni en aprendizaje ni en otras habilidades de estudiantes“.

Respecto a los alumnos que sí usan el dispositivo, la titular de Educación sostuvo que el objetivo del presupuesto estará centrado en los aprendizajes.

“No es que tengamos algo en contra de los computadores, pero en un escenario en que estamos buscando poner el foco en los aprendizajes, tenemos que priorizar el impacto demostrado”, dijo.

Arzola sostuvo que esta medida no va en la línea de quitar las ayudas sociales, sino que remarcó que “este beneficio se entrega en la ley de presupuestos, no hay una ley permanente que lo sostenga“.

Al preguntarle por la evidencia puesta por la Dirección de Presupuestos, la también ingeniera comercial apuntó que “una cosa tiene que ver con el diseño del programa, como que no se está haciendo bien la entrega, que es subsanable. En este caso es una evaluación de impacto: el PC no está logrando impacto en los aprendizajes“.