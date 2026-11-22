El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Juan Carlos De la Llera, advirtió sobre los riesgos que enfrenta el sistema de educación superior chileno ante la falta de inversión y la irrupción de la inteligencia artificial.

Las declaraciones se producen tras la firma de una carta abierta dirigida al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a representantes del G9, el Cruch y el Cuech por el Presupuesto 2027, discusión que derivó en un mayor aporte fiscal y una mesa de trabajo para el primer trimestre del próximo año.

En entrevista con La Tercera, De la Llera, consultado por si el modelo de financiamiento es insostenible, contestó que “no sé si es insostenible, pero es complejo, porque en el fondo se ha trasladado el problema de financiamiento universitario a los aranceles de los estudiantes, donde no está el verdadero problema”.

En esa línea alertó que “en las condiciones actuales, el sistema chileno va a perder competitividad, porque el problema no es solo sostenerse, sino cómo se generan más capacidades para ayudar al desarrollo de Chile”.

“La universidad necesita recursos para hacer muchas otras cosas; necesita trasladar todo ese conocimiento e innovación que crea valor para la sociedad y para eso necesita recursos, inversión”, agregó la autoridad académica.

“No se puede jugar Wimbledon con una raqueta de madera”

Al comparar la realidad local con polos científicos como Harvard o el MIT, utilizó una metáfora tenística: “No se puede jugar Wimbledon con una raqueta de madera“.

Al respecto explicó que “es lo que sucede en el mundo a nivel de la investigación, del desarrollo, de la creación de la ciencia (…) Están jugando el mismo torneo, pero están con instrumentos muchísimo más poderosos, que amplifican su capacidad intelectual”.

Explicó que “nosotros tenemos esa capacidad súper desarrollada, pero de repente nos pasa esto, que salir a jugar con raquetas de madera es equivalente a utilizar equipamientos y herramientas que hoy están un poquito fuera de lugar“.

Asimismo, indicó que la rectoría busca ajustar reglamentos internos durante 2027 para impulsar emprendimientos de base científica y transferencia tecnológica sin obstaculizar la trayectoria académica, y advirtió en contra de exigir los mismos roles a todas las instituciones.

“Lo peor que puede suceder es que se tienda a homogeneizar el sistema universitario. Que a todos se les pida lo mismo, que hagan investigación, que hagan innovación, que tengan emprendimiento”, enfatizó.

Sobre inteligencia artificial

Frente al avance de la inteligencia artificial, De la Llera descartó que el país deba intentar competir en el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje y apostó por orientar las mallas curriculares hacia su uso aplicado, junto con proyectar la creación de una Vicerrectoría de Inteligencia Digital en dicha casa de estudios.

“No podemos seguir enseñando de la misma manera; necesitamos desarrollar habilidades que les van a permitir a estas personas, del área que sea, ser capaces de tener todas las bajadas disciplinares distintas, y ser un aporte en el mercado laboral”, afirmó el rector.

Concluyó que “nuestros países no tienen ninguna posibilidad de competir en el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje; lo que tenemos que hacer es transformarnos en traductores de esa IA hacia las disciplinas“.