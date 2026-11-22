La senadora Ximena Órdenes (Ind – PPD) se refirió a la controversia por la presunta falsificación de su firma para retirar el permiso constitucional que le permitió acompañar al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La parlamentaria cuestionó las explicaciones entregadas sobre lo ocurrido, mientras la Fiscalía investiga el caso.

En diálogo con La Tercera, Órdenes aseguró que no participó en la gestión para dejar sin efecto la autorización, y puntualizó que “nunca fui consultada sobre el retiro del permiso constitucional”.

En esa misma línea, explicó que “viajé con un permiso constitucional en contexto de una gira presidencial que involucraba senadores de ambos sectores, con lo cual esta herramienta permite que ni el oficialismo ni la oposición adquieran una ventaja coyuntural en las votaciones”.

La legisladora también se refirió a las explicaciones sobre problemas de comunicación interna en el Senado, planteadas por el senador socialista Juan Luis Castro, quien estuvo involucrado en la tramitación.

Ante sus dichos, sostuvo que “esto está lejos de ser un mero ‘malentendido reglamentario’ como se ha intentado describir”.

El episodio se produjo durante la discusión del Presupuesto 2027, cuando se gestionó el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y del senador socialista Fidel Espinoza. La medida podía modificar los quórums necesarios para determinadas votaciones, incluidas las relacionadas con el endeudamiento público.

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó el viernes que investiga una eventual falsificación de firma y que ya solicitó antecedentes al Senado sobre la tramitación de los permisos y las votaciones realizadas posteriormente. Las diligencias están a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción.