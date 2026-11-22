El Ministerio de Salud (Minsal), liderado por May Chomali, afirmó este domingo que mantendrá el trabajo con parlamentarios tras el rechazo en el Congreso de la indicación sobre hormonización en personas menores de 18 años.

La medida se produce luego de que el Senado rechazara, el pasado 18 de noviembre, la indicación impulsada por el Ejecutivo en el marco de la discusión del Presupuesto 2027, destinada a impedir que recursos de la Partida 16 financiaran tratamientos de hormonización cruzada en menores de edad.

La iniciativa obtuvo 21 votos a favor y 21 en contra en sus votaciones, sin lograr la mayoría requerida para su aprobación.

El debate escaló en el mundo político con fuertes críticas hacia la ministra desde sectores del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (REP), incluyendo la amenaza de impulsar una acusación constitucional por parte de los libertarios en contra de Chomali.

La respuesta del Ministerio de Salud

A través de un comunicado oficial, el Minsal afirmó que ha sostenido conversaciones con distintos sectores parlamentarios en torno a los lineamientos de atención y los antecedentes clínicos asociados a estas prestaciones.

La institución aseguró que “el Ministerio de Salud ha mantenido un diálogo permanente con parlamentarios de distintas bancadas sobre el trabajo que se viene desarrollando respecto de la orientación del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y de los riesgos asociados a la hormonización cruzada en personas menores de 18 años”.

En esa línea, la cartera confirmó que seguirá avanzando en la actualización de sus protocolos técnicos y normativos internos.

“En este contexto, este Ministerio continuará avanzando en la revisión de las orientaciones técnicas y de las circulares relativas a la hormonización cruzada, conforme al sentido de la indicación presentada por el Ejecutivo, considerando en este análisis la mejor y más reciente evidencia científica disponible”, agregó.

“Las autoridades ministeriales reiteran su plena disposición a continuar trabajando, promoviendo el diálogo que permita avanzar en políticas públicas responsables, basadas en la ciencia y centradas en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y sus familias”, concluyó el comunicado.