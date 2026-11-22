La encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de noviembre, reveló que un 28% aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 69% la desaprueba.

Según el sondeo, la aprobación del mandatario aumentó en un punto porcentual en comparación con la encuesta anterior. Asimismo, estas cifras no presentan variaciones significativas en comparación con los últimos registros presentados.

El estudio también abordó el despliegue internacional del jefe de Estado en su reciente gira internacional por Asia; un 93% supo o escuchó hablar del viaje.

Entre los encuestados, un 46% lo evalúa de forma positiva, mientras que un 45% de manera negativa. De esta forma las opiniones quedaron divididas.

Bajo esa línea, ante el homenaje realizado por el mandatario al fallecido líder comunista Ho Chi Minh durante su visita a Vietnam, un 50% de los consultados sostiene que el gesto fue contradictorio con las anteriores declaraciones y posiciones políticas del Presidente.

Mientras que un 40% considera que fue una determinación correcta, bajo el argumento de que el mandatario debe priorizar las relaciones diplomáticas y los intereses de Chile.

En el marco de la gira presidencial, la encuesta también consultó sobre qué socio estratégico Chile debería privilegiar. Al respecto, un 53% respondió que China, mientras que un 23% escogió a Estados Unidos.