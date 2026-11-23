Este viernes 27 de noviembre comenzará una nueva edición del Black Friday 2026 en Chile, evento de comercio que reunirá a cientos de empresas con descuentos y promociones en tiendas físicas y plataformas digitales.

La actividad, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), contará con la participación de más de 400 empresas de distintos rubros, entre ellos tecnología, vestuario, artículos para el hogar, viajes y belleza.

Además de las ofertas por internet, esta edición permitirá identificar los locales físicos adheridos mediante un sistema de geolocalización.

¿Cuándo comienza y cuántos días dura el Black Friday 2026?

El Black Friday 2026 comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y finalizará a las 23:59 horas del lunes 30 de noviembre.

De esta manera, el evento tendrá una duración de cuatro días consecutivos, que abarcarán todo el fin de semana y el lunes siguiente.

Durante ese período, los consumidores podrán revisar promociones de distintas marcas y comparar precios antes de concretar sus compras.

Las empresas participantes del evento organizado por la CCS estarán disponibles a través de blackfridayccs.cl y el portal cyber.cl, donde los usuarios podrán consultar las marcas adheridas y acceder a sus respectivas plataformas de venta.

La organización anunció que esta edición incluirá información sobre la ubicación de los locales físicos participantes, disponible también en la aplicación Cyber App.

El listado de comercios contempla empresas de distintos tamaños y rubros, con ofertas tanto presenciales como digitales.

Ante este tipo de eventos, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recomienda comparar los precios antes de comprar y revisar su evolución durante los días previos, para comprobar que las promociones representen descuentos efectivos.

El organismo también aconseja utilizar los sitios oficiales de las tiendas, verificar las condiciones de despacho y consultar la disponibilidad de los productos.

Asimismo, recuerda que las compras realizadas por internet mantienen los derechos establecidos en la Ley del Consumidor, entre ellos la garantía legal y el derecho a retracto cuando corresponda.

En caso de detectar incumplimientos, las personas pueden presentar sus reclamos a través de los canales oficiales del Sernac.