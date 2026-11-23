Un incendio se produjo la mañana de este lunes en calles Barnechea con Aníbal Pinto, en la comuna de Independencia.

Personal de Bomberos se encuentra en el lugar para evitar la propagación de las llamas.

Se informó sobre personas atrapadas en el lugar.

Hay tercera alarma de incendio.

🔴 AHORA: más imágenes con la labor del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante 3ª Alarma de #Incendio, que afecta casa habitación en Barnechea y Presidente Aníbal Pinto, comuna de #Independencia.

#BomberosSantiago

@MunIndependenci https://t.co/4jnrxmy8AD — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) November 23, 2026

La plataforma Transporte Informa comunicó que el tránsito se encuentra suspendido en Barnechea con Aníbal Pinto debido al siniestro.

Se recomendó a la comunidad evitar transitar por el sector para facilitar el trabajo de los voluntarios de Bomberos.