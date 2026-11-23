Cuatro carabineros que se encontraban de franco frustraron un violento asalto contra una mujer de 26 años durante la noche del domingo en la comuna de La Granja, Región Metropolitana. Uno de los funcionarios efectuó ocho disparos contra el vehículo en el que escapaban los delincuentes.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas en la intersección de calle Estadio con avenida Lo Ovalle, donde la víctima esperaba a su pareja cuando fue abordada por tres sujetos con el rostro cubierto.

Según los antecedentes policiales, los individuos inmovilizaron a la mujer y comenzaron a arrastrarla por la vía pública para sustraerle sus pertenencias.

Sus gritos de auxilio alertaron a cuatro funcionarios que habían terminado su jornada laboral en la Subcomisaría Parque Brasil, quienes se acercaron al lugar, se identificaron como carabineros e intentaron detener el asalto.

Carabinero disparó ocho veces contra taxi

Ante la intervención policial, los asaltantes soltaron a la víctima y escaparon hacia un taxi que los esperaba en las inmediaciones, conducido por un cuarto involucrado.

Sin embargo, durante la huida, el conductor habría intentado atropellar a uno de los funcionarios, mientras que otro de los ocupantes presuntamente lo apuntó con una pistola.

Frente a esta situación, uno de los policías utilizó su arma particular y efectuó ocho disparos contra el vehículo.

El teniente Cristian Manquilef, oficial de Ronda Sur de Carabineros, explicó que los funcionarios intervinieron tras presenciar la agresión contra la mujer.

“Los sujetos lo apuntan con el arma de fuego; el carabinero valientemente frustra el ilícito y efectúa ocho disparos al taxi básico”, señaló.

Tras el procedimiento, la víctima fue auxiliada por los funcionarios y trasladada a un centro asistencial debido a las lesiones que sufrió al ser arrastrada por la calle.

En tanto, el taxi utilizado por los asaltantes fue encontrado posteriormente abandonado en calle Valparaíso, comuna de Recoleta, con impactos balísticos en su carrocería.