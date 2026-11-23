Ya casi está llegando el mes de diciembre y muchos comienzan a pensar en el aguinaldo de Navidad.

El beneficio, que se entrega a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, está normado bajo la ley 21.724, y el monto a entregar quedó modificado en la ley 21.806.

La norma señala que la entrega del dinero será en dos tramos, según los ingresos del trabajador.

El aguinaldo de Navidad 2026 será de hasta $71.206 para aquellos empleados que tengan una remuneración líquida de noviembre de hasta $1.060.493.

En tanto, el monto será de $37.666 para los trabajadores cuya remuneración líquida de noviembre sea superior a $1.060.493, pero igual o menor a $3.511.800.

El aguinaldo de Navidad se entregará en diciembre, junto con el sueldo habitual de dicho mes.