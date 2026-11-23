El secretario general del Partido Nacional Libertario (PNL), Juan Antonio Urzúa, mantuvo este lunes abierta la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomali, en medio de la controversia por el financiamiento público de tratamientos de hormonización cruzada en menores de 18 años.

En entrevista con CNN Chile Radio, Urzúa precisó que el eventual libelo sería una herramienta de última instancia dentro de una serie de acciones que la colectividad evalúa para presionar por cambios en esta materia.

“No descartamos la aplicación de todas las responsabilidades políticas que sean cabibles”, señaló.

Al ser consultado específicamente por una acusación constitucional, explicó que esta se encuentra dentro del abanico de herramientas disponibles, aunque recalcó que sería una medida de “última ratio”.

PNL cuestiona respuesta del Ministerio de Salud

La controversia se produjo luego de que el Senado rechazara una indicación del Ejecutivo al Presupuesto 2027 que buscaba impedir el uso de recursos públicos para financiar hormonización cruzada y determinadas intervenciones quirúrgicas en menores de 18 años.

Tras esa votación, el Ministerio de Salud anunció que continuará revisando las orientaciones técnicas y circulares relativas a la hormonización cruzada.

Urzúa manifestó dudas frente a esa salida y sostuvo que el PNL esperaba medidas más concretas.

“Que ahora se manifieste que se va a buscar evitar estos procesos de hormonización por la vía administrativa (…) es algo que a nosotros nos tiene bastante escépticos”, afirmó.

El dirigente aseguró que, según la información entregada a su partido, Chomali había asumido compromisos con parlamentarios respecto de la presentación de indicaciones en esta materia.

La ministra, sin embargo, ha rechazado públicamente esa versión y ha sostenido que no existió un compromiso con el Partido Nacional Libertario.

Urzúa defiende suspensión de tratamientos

El secretario general del PNL sostuvo que su colectividad busca detener el inicio de tratamientos de hormonización cruzada y el uso de bloqueadores de pubertad en menores, argumentando que existen cuestionamientos sobre la calidad de la evidencia científica disponible.

Durante la entrevista citó el informe Cass, desarrollado en Reino Unido, además de revisiones y cambios regulatorios aplicados en distintos países.

Urzúa defendió que las decisiones del Estado se adopten a partir de la evidencia científica y con participación de las familias.

El dirigente reiteró que, antes de una eventual acusación constitucional, el PNL evaluará otras herramientas de fiscalización y responsabilidad política.

“Vamos a buscar dentro del ámbito de responsabilidades que nos permite la Constitución todas aquellas que nos permitan evitar que se sigan desarrollando los tratamientos”, concluyó.