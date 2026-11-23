Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI lograron la detención de siete personas en medio de una investigación por infracción a la ley 20.000.

El operativo se realizó en el sector Cerro 18 Norte en Lo Barnechea y en La Legua en San Joaquín, en el marco de la indagatoria relacionada con la venta de sustancias ilícitas.

Los arrestados corresponden a cinco mujeres y dos hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena.

En el procedimiento se incautaron 2 kilos 135,9 gramos de cocaína base, 33,85 gramos de clorhidrato de cocaína, 3,73 gramos de cannabis y 63,43 gramos de ketamina.

También se decomisaron $316.000 en dinero en efectivo.

La jefa de la Brigada de Investigación Criminal Lo Barnechea, subprefecta Rossana Mosquera, señaló que los siete detenidos tenían antecedentes policiales por infracción a la Ley 20.000.

Mientras que la líder de la banda mantenía relación con las personas que vivían en el sector, quienes le entregaban información sobre presencia policial en la zona.