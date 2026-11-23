Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI lograron la detención de siete personas en medio de una investigación por infracción a la ley 20.000.
El operativo se realizó en el sector Cerro 18 Norte en Lo Barnechea y en La Legua en San Joaquín, en el marco de la indagatoria relacionada con la venta de sustancias ilícitas.
Los arrestados corresponden a cinco mujeres y dos hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad chilena.
En el procedimiento se incautaron 2 kilos 135,9 gramos de cocaína base, 33,85 gramos de clorhidrato de cocaína, 3,73 gramos de cannabis y 63,43 gramos de ketamina.
También se decomisaron $316.000 en dinero en efectivo.
La jefa de la Brigada de Investigación Criminal Lo Barnechea, subprefecta Rossana Mosquera, señaló que los siete detenidos tenían antecedentes policiales por infracción a la Ley 20.000.
Mientras que la líder de la banda mantenía relación con las personas que vivían en el sector, quienes le entregaban información sobre presencia policial en la zona.
Lo más leído
- Rebaja de penas: Este lunes sesiona la comisión investigadora por acusación constitucional contra el ministro Rabat
- Presidente Kast asegura que la seguridad ya no es la principal urgencia de Chile: “Dejó de serlo porque hemos enfrentado el tema”
- Economista Klaus Schmidt-Hebbel aborda la compleja situación económica del país: "Necesitamos una Megareforma 2.0"
- PDI detiene a clan familiar por microtráfico: Incautaron cocaína, cannabis y ketamina en Lo Barnechea y San Joaquín
- Kast admite "ruido político" al interior del Gobierno pero apunta que el 11 de marzo "vamos a dar cuenta de cómo ha habido un cambio radical en la calidad de vida de nuestros compatriotas"