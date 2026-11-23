El Presidente José Antonio Kast aseguró este lunes que la seguridad dejó de ser la principal urgencia de Chile y anunció que su Gobierno concentrará sus esfuerzos durante los próximos meses en enfrentar el desempleo.

Las declaraciones se produjeron tras un consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, luego del regreso del Mandatario de su gira oficial por Asia.

Durante el punto de prensa, Kast defendió los resultados de su administración en materia de seguridad y sostuvo que las medidas implementadas permitieron cambiar las prioridades del Ejecutivo.

“En temas de orden y seguridad, seguiremos avanzando en el control de las calles, en el control de las cárceles, en el control fronterizo, porque ese esfuerzo no puede quedar ahí”, señaló.

En esa línea, el jefe de Estado afirmó que la seguridad había encabezado las preocupaciones del país durante los últimos años, pero que esa situación cambió.

“Hace uno o dos años atrás, era la primera urgencia en Chile. Dejó de ser la primera urgencia porque hemos enfrentado el tema”, sostuvo.

El cambio respecto de su primera Cuenta Pública

Las declaraciones marcan una diferencia respecto del discurso que el propio Kast entregó el 1 de junio de 2026, durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional.

En esa oportunidad, el Presidente aseguró que “el mayor clamor de la ciudadanía hoy día (…) es la seguridad”, mientras que el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo constituían, según su evaluación, la segunda necesidad más urgente.

La prioridad comenzó a cambiar en el discurso del Ejecutivo durante la presentación del Presupuesto 2027, el pasado 30 de septiembre, cuando Kast situó el crecimiento, el empleo y la reconstrucción como su primer eje, seguido por la seguridad pública.

Este lunes, el mandatario profundizó esa definición y atribuyó el cambio a los avances que sostiene haber conseguido en el combate a la delincuencia.

Entre ellos mencionó la disminución de los delitos graves, el control de las fronteras, las expulsiones de migrantes y las medidas para fortalecer el sistema penitenciario.